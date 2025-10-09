مالك مانشستر يونايتد يمنح أموريم مُهلة زمنية مُحددة لإثبات نفسه

- يواجه روبين أموريم، مدرب مانشستر يونايتد، ضغوطًا كبيرة بعد الأداء السيئ للفريق، حيث أنهى الموسم الماضي في المركز الـ 15 وبدأ موسم 2025-2026 بشكل ضعيف، مما يهدد مستقبله مع النادي. - جيم راتكليف، المالك المساهم في النادي، يدعو لمنح أموريم فرصة لإثبات نفسه خلال ثلاث سنوات، منتقدًا الصحافة التي تطالب بالنجاح الفوري وتجاهلها لعملية بناء الفريق. - مانشستر يونايتد يعاني من تراجع الأداء، حيث يحتل المركز العاشر في الدوري بعد خسارته ثلاث مباريات، وخرج من كأس الرابطة بخسارة أمام فريق من الدرجة الرابعة.

حصل مدرب نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، روبين أموريم (40 سنة)، على مُهلة زمنية مُحددة لإثبات نفسه قبل اتخاذ القرار النهائي بمصيره مع النادي، وذلك بعد إنهاء الموسم الماضي في المركز الـ 15 في ترتيب الدوري والبداية السيئة لموسم 2025-2026، وتحقيق انتصارات قليلة حتى الآن.

وتعرض أموريم لانتقادات كثيرة من وسائل الإعلام البريطانية منذ بداية الموسم الحالي، بسبب النتائج السيئة لمانشستر يونايتد، حتى إنه بات مهدداً بالإقالة ومغادرة نادي الشياطين الحُمر في حال استمرت النتائج المهزوزة للفريق فيما تبقى من منافسات الموسم الحالي. وكان أموريم فكر في الرحيل قبل بداية موسم 2025-2026، بسبب النتائج التي سجلها في الموسم الماضي.

وتحدث المالك المُساهم في نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، جيم راتكليف، في بودكاست "ذا بيزنيس" المُنتج من صحيفتي ذا تايمز وذا صانداي تايمز، نُشر الخميس وقال: "لم يمرّ بموسم جيد. روبن يحتاج إلى مُهلة زمنية لإثبات أنه مدرب عظيم خلال ثلاث سنوات تقريباً. هذا هو الموقف الذي أتبناه. لا أفهم الصحافة أحياناً. يريدون النجاح الفوري، يظنون أن الأمر كتشغيل مفتاح الضوء، تضغط على المفتاح وفجأة يغدو كل شيء مثالياً. لا يمكنك إدارة ناد بحجم مانشستر يونايتد بردات فعل سريعة ومتسرعة بناءً على آراء بعض الصحافيين بين الحين والآخر".

وأنهى نادي مانشستر يونايتد الموسم الماضي في المركز الـ15 في الدوري الإنكليزي، وهو الأدنى له منذ موسم 1973-1974، مهدراً أيضاً فرصة المشاركة في دوري أبطال أوروبا بعد خسارة نهائي مسابقة الدوري الأوروبي أمام منافسه توتنهام المتعثر في حينها. ولم يكن أداء يونايتد أفضل بكثير هذا الموسم، إذ يحتل المركز العاشر بعد خسارته ثلاث مرات من أصل مبارياته السبع الأولى في الدوري حتى الآن، كما ودّع مسابقة كأس الرابطة الإنكليزية بخسارته أمام فريق غريسمبي من الدرجة الرابعة.