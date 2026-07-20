- يسعى باولو مالديني، المدير الفني الجديد للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، لإقناع المدرب الإسباني بيب غوارديولا بقيادة المنتخب الإيطالي بعد فشل التأهل لكأس العالم ثلاث مرات متتالية. - التقى مالديني بغوارديولا في برشلونة بحضور المستشار البرازيلي ليوناردو، لكن التحدي المالي يظل عقبة رئيسية أمام التعاقد مع المدرب الإسباني. - رغم التحديات المالية، يصر مالديني على التعاقد مع غوارديولا، الذي حقق نجاحات كبيرة مع برشلونة وبايرن ميونخ ومانشستر سيتي، لتعزيز المنتخب الإيطالي.

يُحاول المدير الفني الجديد للاتحاد الإيطالي لكرة القدم، باولو مالديني (58 عاماً) إقناع المدرب الإسباني بيب غوارديولا (55 عاماً)، بقيادة المنتخب الإيطالي، وذلك بعد لقاء جمع بينهما في الساعات الماضية، ضمن مساعي الاتحاد الإيطالي إلى التعاقد مع مدرب جديد يقود "الأزوري"، بعد الخيبات الأخيرة بفشله في التأهل إلى نهائيات كأس العالم في ثلاث مناسبات توالياً.

وأكدت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية، الاثنين، أن مالديني التقى بالمدرب الإسباني، الذي ودّع فريق مانشستر سيتي الإنكليزي منذ أسابيع قليلة منهياً تجربة تواصلت عشرة مواسم مع "السيتي"، ولم يقع الكشف عن فحوى الذي دار في مدينة برشلونة الإسبانية، وحضره أيضاً البرازيلي ليوناردو، الذي يشغل مهمة المستشار في الاتحاد الإيطالي.

ووفق تقديرات الصحيفة الإيطالية، فإنّ الإشكال المالي يبدو العائق الكبير في الوقت الحالي، بما أن الاتحاد الإيطالي لا يبدو قادراً على دفع راتب غوارديولا المرتفع، ورغم ذلك فإنّ مالديني ما زال مصراً على التعاقد مع غوارديولا والاتفاق معه، بشكل قد يعطي المنتخب الإيطالي دافعاً قوياً، بما أن الإسباني حقق الكثير من النجاحات في مسيرته التدريبية في مختلف التجارب التي خاضها مع برشلونة الإسباني وبايرن ميونخ الألماني ومانشستر سيتي.

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وكان الإعلام الإيطالي قد تحدث سابقاً أن التنافس انحصر بين روبرتو مانشيني وأنطونيو كونتي لقيادة المنتخب الإيطالي، ولكن يبدو أن مالديني يبحث عن خيار جديد ويتجه إلى المدرسة الأجنبية للنجاح في المهمة، وإعادة هيكلة المنتخب الإيطالي لتحقيق نجاحات تعوض الإخفاقات الأخيرة.