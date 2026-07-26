مالديني يهدد الاتحاد الإيطالي: بيرلو أو الاستقالة

- يصرّ باولو مالديني على تعيين أندريا بيرلو مدرباً لمنتخب إيطاليا بعد رفض بيب غوارديولا، رغم المعارضة القوية من رئيس الاتحاد جيوفاني مالاغو الذي يفضل روبيرتو مانشيني أو أنطونيو كونتي. - اختيار بيرلو يواجه انتقادات بسبب ماضيه التدريبي البسيط وعدم تحقيقه نجاحات كبيرة، مما يثير الجدل حول قدرته على قيادة المنتخب في المرحلة المقبلة. - مالديني يهدد بالاستقالة إذا لم يتم تعيين بيرلو، مما قد يؤخر اختيار المدرب الجديد ويؤثر على استعدادات المنتخب الإيطالي للمواعيد القادمة.

يصرّ المدير الفني للاتحاد الإيطالي باولو مالديني (58 عاماً) على التعاقد مع أندريا بيرلو (47 عاماً) مدرباً لمنتخب إيطاليا في المرحلة المقبلة بعدما رفض الإسباني بيب غوارديولا (55 عاماً) الخطة، حيث كان مدرب مانشستر سيتي سابقاًَ الخيار الأول بالنسبة إلى مالديني لقيادة مشروع إصلاح المنتخب الإيطالي بشكل خاص وكرة القدم الإيطالية بشكل عام. وفي حال عدم الموافقة على مدرب يوفنتوس سابقاً، فإن مالديني قد يتخذ خطوات تصعيدية.

وأكدت صحيفة لاغازيتا ديلو سبورت الإيطالية، الأحد، أن اختيار بيرلو يجد معارضة قوية داخل الاتحاد، وخاصة من قبل رئيسه جيوفاني مالاغو الذي لا يُساند هذه الفكرة، حيث كان يفضل في البداية إعادة التجربة مع روبيرتو مانشيني الذي استقال من السد القطري لتولي المهمة، أو أنطونيو كونتي، الذي استقال بدوره من تدريب نابولي. ولم يكن مطروحاً في البداية اسم بيرلو ضمن الخيارات، لكن المدير الفني هو الذي اقترحه في الأيام الماضية بعد فشله في إقناع غوارديولا بقبول المهمة. ولم يجد اختيار بيرلو دعماً كبيراً في إيطاليا، بسبب ماضيه التدريبي البسيط، بما أنه لم يحقق نجاحات كبيرة، إضافة إلى انتقادات بسبب مواقفه.

بعيدا عن الملاعب بيرلو مُهدد بالاستبعاد من تدريب منتخب إيطاليا بسبب روسيا

وأشارت الصحيفة إلى أن مالديني يُهدد بالاستقالة من مهامه في حال عدم الموافقة على بيرلو مدربا للمنتخب الإيطالي، في خطوة تُعتبر مفاجئة بما أن رئيس الاتحاد الإيطالي أكد سابقاً أنه بذل مجهوداً كبيراً من أجل إقناع مالديني بالخطة، ولهذا فإن الانسحاب سيشكل ضربة قوية للاتحاد الذي تمّ انتخابه منذ أسابيع قليلة، كما أن انسحاب مالديني سيؤجل حتماً اختيار المدرب الجديد قبل أسابيع من عودة منتخب إيطاليا إلى النشاط الرسمي، حيث تنتظره مواعيد صعبة ويحتاج إلى السرعة في حسم القرارات.