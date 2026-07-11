مالديني وليوناردو.. أمل إيطاليا في التعافي واستعادة المجد الضائع

- باولو مالديني يتولى منصب المدير الفني في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ورئيس نادي إيطاليا، بمساعدة البرازيلي ليوناردو في دور استشاري، بهدف إعادة هيكلة المنتخب الإيطالي بعد الفشل في التأهل لكأس العالم لثلاث نسخ متتالية. - صحيفة لا غازيتا ديللو سبورت تؤكد أن مالديني وليوناردو سيشرفان على إعادة بناء المنتخب، مع التركيز على اختيار مدرب جديد، حيث يُعتبر روبرتو مانشيني الأوفر حظاً لتولي المنصب. - اختيار ليوناردو يُعتبر خطوة مهمة، حيث يعكس انفتاح الاتحاد الإيطالي على الكفاءات الأجنبية، وهو ما لم يكن معتاداً في السنوات الماضية.

وافق نجم كرة القدم الإيطالية السابق باولو مالديني (58 عاماً) على تولي منصب المدير الفني في الاتحاد الإيطالي لكرة القدم ورئيس نادي إيطاليا، اليوم السبت، وسيساعده البرازيلي ليوناردو (56 عاماً) في دور استشاري، وفق ما أعلن عنه الاتحاد الإيطالي الذي أنهى مرحلة من الغموض بشأن إعادة هيكلة المنتخب الأول بعد الصدمات التي عاشها في المواسم الأخيرة، وخاصة الفشل في التأهل لكأس العالم في ثلاث نسخ توالياً.

وأكدت صحيفة لا غازيتا ديللو سبورت الإيطالية أن ثنائياً من لاعبي ميلان السابقين سيشرف على إعادة بناء المنتخب الإيطالي. وقد قبل باولو مالديني رسمياً عرض رئيس الاتحاد الإيطالي لكرة القدم الجديد جيوفاني مالاغو يوم السبت، ليصبح المدير الفني الجديد في الاتحاد الإيطالي. وسيساعده ليوناردو، المدير الرياضي السابق لباريس سان جيرمان (2011-2013 ثم 2019-2022) وميلان، والذي كان من دون منصب منذ فترته الثانية في باريس. وينضم البرازيلي إلى الفريق في دور استشاري، وهو خبير بكرة القدم الإيطالية بعدما لعب لنادي ميلان، كما أنه خاض تجارب تدريبية مع عملاقي مدينة ميلانو.

ميركاتو السد القطري يعلن رحيل مانشيني ويفتح الباب أمامه لتدريب إيطاليا

وسيقود مالديني وليوناردو معاً عملية إعادة بناء المنتخب الإيطالي، وستكون مهمتهما الأولى اختيار المدرب الجديد، حسب ما ذكرته صحيفة ليكيب الفرنسية. وسيُنظر في ترشيح مدربين اثنين، كلاهما يمتلك خبرة سابقة في إدارة المنتخب الإيطالي، وهما روبرتو مانشيني الذي قاد إيطاليا إلى الفوز ببطولة أوروبا عام 2021، ورحل عن نادي السد القطري منذ أيام قليلة تمهيداً لقيادة "الأزوري" وكذلك أنطونيو كونتي الذي رحل عن نادي نابولي بنهاية الموسم الماضي، وسبق له أن قاد إيطاليا في بطولة أوروبا 2016، ويُعتبر مانشيني الأوفر حظاً لتولي المنصب. كما أن الاختيار على ليوناردو، الذي يرتبط بعلاقة قوية مع مالديني، يعتبر حدثاً مهماً بما أن الاتحاد الإيطالي لم يكن منفتحاً على المدارس الأجنبية خلال السنوات الماضية، ولكن الموقف الحالي فرض البحث عن كفاءات من خارج إيطاليا.