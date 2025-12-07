ماكنتوش ومارشان يختتمان منافسات أميركا بفوزين كبيرين

رياضات أخرى
نيويورك

العربي الجديد

avata
العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
مباشر
07 ديسمبر 2025
السباحة الكندية سامر ماكنتوش خلال مشاركتها في بطولة أميركا، 5 ديسمبر 2025 (Getty)
السباحة الكندية سامر ماكنتوش خلال مشاركتها في بطولة أميركا، 5 ديسمبر 2025 (Getty)
+ الخط -

اختتم نجما السباحة الأولمبية، الكندية سامر ماكنتوش والفرنسي ليون مارشان، منافسات بطولة الولايات المتحدة الأميركية في مدينة أوستن، بفوزين ساحقين في سباق 200 متر فراشة، ليؤكدا قوتهما وسيطرتهما على رياضة السباحة خلال السنوات الأخيرة. 

وسجلت ماكنتوش، بطلة الأولمبياد والعالم، زمناً قدره دقيقتان و2.62 ثانية بسباق 200 متر فراشة للسيدات، محققة رابع أسرع توقيت في التاريخ، متفوقة في السباق على الأميركية ريغان سميث بفارق 4.27 ثوان، أما مارشان الذي كان فاز بسباق 200 متر في أولمبياد باريس 2024، فتمكن من الفوز مجدداً بالسباق عينه في أميركا بزمن دقيقة و52.57 ثانية، في وقت حلّ الكندي إيليا خارون، صاحب الميدالية البرونزية في باريس، في المركز الثاني بزمن دقيقة و55.71 ثانية، والمجري هوبرت كوش ثالثاً بتوقيت بلغ دقيقة و56.01 ثانية.

يو زيدي خلال مشاركتها في بطولة العالم للسباحة، 31 يوليو 2025 (Getty)
رياضات أخرى
التحديثات الحية

صينية ابنة الـ13 عاماً تُحطّم رقماً قياسياً آسيوياً في السباحة

وصعد سميث وكوش اللذان يتدربان إلى جانب ماكنتوش ومارشان تحت إشراف بوب بومان، مدرب مايكل فيلبس السابق، إلى منصة التتويج بعد فوزهما بسباقي 200 متر، وفازت سميث بسباق 200 متر ظهر بزمن دقيقتين وخمس ثوان، ومن بعدها ليا شاكلي في المركز الثاني بدقيقتين وسبع ثوان، أما كوش، بطل الأولمبياد والعالم، ففاز بسباق 200 متر ظهر للرجال بزمن دقيقة و54 ثانية، متقدماً بأربع ثوان على بلايك تيرني.

دلالات
المساهمون
المزيد في رياضة
إيهاب أبو الجزر مدرب فلسطين ووالدته في غزة (العربي الجديد، Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

والدة إيهاب أبو جزر: أدعي له من الخيمة لأنه رفع رأسنا

الدوسري على استاد البيت، 5 ديسمبر 2025 في الخور (توليو بوليا/Getty)
التحديثات الحية
كرة عربية
مباشر

الدوسري عنوان نجاح المشاركة السعودية في كأس العرب بأرقام مميزة

جدول مباريات بطولة كأس العالم 2026 الذي كشف عنه فيفا، 6 ديسمبر 2025 (Getty)
التحديثات الحية
كرة عالمية
مباشر

مواعيد مباريات العرب في مونديال 2026 والملاعب المستضيفة