ماكنتوش ومارشان يختتمان منافسات أميركا بفوزين كبيرين

اختتم نجما السباحة الأولمبية، الكندية سامر ماكنتوش والفرنسي ليون مارشان، منافسات بطولة الولايات المتحدة الأميركية في مدينة أوستن، بفوزين ساحقين في سباق 200 متر فراشة، ليؤكدا قوتهما وسيطرتهما على رياضة السباحة خلال السنوات الأخيرة.

وسجلت ماكنتوش، بطلة الأولمبياد والعالم، زمناً قدره دقيقتان و2.62 ثانية بسباق 200 متر فراشة للسيدات، محققة رابع أسرع توقيت في التاريخ، متفوقة في السباق على الأميركية ريغان سميث بفارق 4.27 ثوان، أما مارشان الذي كان فاز بسباق 200 متر في أولمبياد باريس 2024، فتمكن من الفوز مجدداً بالسباق عينه في أميركا بزمن دقيقة و52.57 ثانية، في وقت حلّ الكندي إيليا خارون، صاحب الميدالية البرونزية في باريس، في المركز الثاني بزمن دقيقة و55.71 ثانية، والمجري هوبرت كوش ثالثاً بتوقيت بلغ دقيقة و56.01 ثانية.

وصعد سميث وكوش اللذان يتدربان إلى جانب ماكنتوش ومارشان تحت إشراف بوب بومان، مدرب مايكل فيلبس السابق، إلى منصة التتويج بعد فوزهما بسباقي 200 متر، وفازت سميث بسباق 200 متر ظهر بزمن دقيقتين وخمس ثوان، ومن بعدها ليا شاكلي في المركز الثاني بدقيقتين وسبع ثوان، أما كوش، بطل الأولمبياد والعالم، ففاز بسباق 200 متر ظهر للرجال بزمن دقيقة و54 ثانية، متقدماً بأربع ثوان على بلايك تيرني.