ماكغريغور يخضع لعملية جراحية وقد يغيب لعامين

- تعرض المقاتل الأيرلندي كونور ماكغريغور لإصابة خطيرة في نزاله ضد ماكس هولواي، مما استدعى خضوعه لعملية جراحية وعودته إلى برامج إعادة التأهيل. - رغم تعافيه من كسر سابق في الساق، يواجه ماكغريغور الآن تمزقًا في الرباط الصليبي الأمامي وتلفًا في الغضروف الهلالي، مما يعقد عودته إلى رياضة الفنون القتالية المختلطة. - من المتوقع أن يغيب ماكغريغور عن الحلبات حتى أواخر 2027 أو بداية 2028، حيث يواجه تحديات كبيرة في تجاوز فترة إعادة التأهيل بنجاح.

فشل المقاتل الأيرلندي كونور ماكغريغور (38 عاماً) في تفادي عدم الخضوع لعملية جراحية، بعدما تعرض لإصابة خطرة في نزاله ضدّ الأميركي ماكس هولواي، الذي انتصر بسهولة، بسبب عدم قدرة منافسه على الاستمرار في المواجهة، التي انتهت سريعاً.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، أمس الأربعاء، أن كونور ماكغريغور واجه انتكاسة قوية للغاية، رغم تعافيه من كسر في عظام الساق قبل خمس سنوات، بعدما تلقى صدمة قوية للغاية، عندما أبلغه الأطباء بضرورة خضوعه لعملية جراحية، ما يعني عودته إلى برامج إعادة التأهيل، قبل أن يظهر مرة أخرى في رياضة الفنون القتالية المختلطة.

ورغم أن كونور ماكغريغور لم يعط تفاصيل حول مدة غيابه عن الحلبات في منافسات رياضة الفنون القتالية المختلطة، التي تنظمها منظمة "يو إف سي"، أكد العديد من الخبراء أن المقاتل الأيرلندي تعرض لتمزق في الرباط الصليبي الأمامي مع تلف في الغضروف الهلالي، ما يعني حاجته إلى عملية جراحية حتى يتمكن من العودة مرة أخرى إلى الحلبات.

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ولن يكون في مقدور كونور ماكغريغور العودة بسهولة مرة أخرى إلى عالم رياضة الفنون القتالية المختلطة، لأن المقاتل الأيرلندي غاب لمدة خس سنوات بعدما تعرض لإحدى أبشع الإصابات في تاريخ هذه الرياضة، لكنه الآن عاد إلى المعاناة مرة أخرى، والمؤشرات جميعها تدل على عدم قدرته في الظهور مرة أخرى إلا في أواخر عام 2027 أو بداية عام 2028، في حال تجاوز فترة إعادة التأهيل بشكل ناجح.