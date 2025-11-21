ماكس دومان يرفض خمسة عروض من أجل حلم أرسنال

- يواصل أرسنال الاستثمار في مواهبه الشابة، حيث اختار ماكس دومان البقاء في النادي رغم اهتمام خمسة أندية أوروبية كبيرة، ووقع اتفاقاً شخصياً يتضمن منحة دراسية حتى ديسمبر 2026، مما يمنح النادي أفضلية في توقيع عقد احترافي معه لاحقاً. - دومان، الذي أصبح ثاني أصغر لاعب يشارك مع أرسنال في الدوري الإنجليزي الممتاز، يندمج تدريجياً في الفريق الأول تحت إشراف أرتيتا، الذي يحرص على تطويره دون ضغوط غير ضرورية. - الخلفية العائلية لدومان، التي تشجع أرسنال، لعبت دوراً كبيراً في قراره بالبقاء، مما يعزز أهمية الاتفاق الجديد في مسيرته الاحترافية.

يواصل نادي أرسنال الإنكليزي الاستثمار في مواهبه الشابة، بعد أن حسم أحد أبرز عناصر أكاديمية "هيل إند" اللاعب الإنكليزي الصاعد ماكس دومان (15 عاماً) موقفه من العروض الخارجية، وفضل البقاء في شمال لندن رغم اهتمام خمسة أندية أوروبية كبيرة بخطفه خلال الأشهر الماضية.

ونقلت صحيفة ذا صن البريطانية، الخميس، عن الصحافي المتخصص في سوق الانتقالات نيكولو شيرا، خبر توصل اللاعب الشاب إلى اتفاق شخصي مع أرسنال، يتضمّن عقداً تمهيدياً ومنحة دراسية تمتد من ديسمبر/كانون الأول 2025 حتى ديسمبر/كانون الأول 2026، وهي خطوة تُعدّ عملياً بديلاً قانونياً للعقد الاحترافي الذي لا يسمح له الاتحاد الإنكليزي بتوقيعه قبل بلوغه سن 17 عاماً. ويمنح هذا الاتفاق النادي أفضلية كاملة في الحفاظ على موهبته، مع ترتيب مسبق لتوقيع أول عقد احترافي فور بلوغه السن القانونية في نهاية ديسمبر 2026.

ويُواصل دومان تسريع خطواته نحو الفريق الأول، بعدما حظي بالفعل بفرصة الظهور في الدوري الإنكليزي الممتاز هذا الموسم، حين لعب بديلاً خلال الفوز الكبير على ليدز يونايتد بخماسية نظيفة، ليصبح ثاني أصغر لاعب يشارك مع "المدفعجية" في تاريخ البريمييرليغ، كما شارك في مباريات كأس الرابطة، إذ عمل أرتيتا على دمجه تدريجياً في أجواء الفريق الأول، مع الحرص على عدم تعريض تطوره السريع لأي ضغوط غير ضرورية، تماشياً مع منهجية النادي في إدارة مواهب الفئات السنية.

وكشف التقرير أنّ الخلفية العائلية للاعب كان لها تأثير مباشر في قراره، إذ أكد المصدر نفسه أن عائلة دومان تُشجّع أرسنال بالكامل، وأنّ الولاء العاطفي للنادي لعب دوراً كبيراً في رفضه العروض الخارجية رغم الإغراءات الأوروبية التي كانت في انتظاره. ويُشدّد أرتيتا على أنّ المرحلة الحالية تتطلّب موازنة دقيقة بين التعليم والتدرّب والتدرّج ضمن الاحتراف، الأمر الذي يُعزّز أهمية الاتفاق الجديد الذي يضمن بقاء اللاعب داخل منظومة النادي خلال سنوات التكوين الحاسمة.