ماكسي أراوخو.. نجم أوروغواي متعدد المواهب على قائمة مانشستر يونايتد

- يواجه مانشستر يونايتد منافسة قوية من تشيلسي وتوتنهام للتعاقد مع اللاعب الأوروغواياني ماكسي أراوخو من سبورتينغ لشبونة، حيث يتميز بقدرته على اللعب في مراكز متعددة، مما يجعله هدفاً جذاباً للأندية. - تعقيد الصفقة يعود إلى عقد أراوخو الطويل مع سبورتينغ حتى 2029، مما يمنح النادي البرتغالي موقفاً تفاوضياً قوياً، ويستلزم عرضاً مالياً كبيراً لإتمام الصفقة. - أراوخو لديه تاريخ حافل في كرة القدم، حيث بدأ مسيرته في مونتيفيديو واندررز، وانتقل لاحقاً إلى بويبلا المكسيكي، ثم سبورتينغ لشبونة، وشارك مع منتخب أوروغواي في بطولات دولية متعددة.

يصطدم نادي مانشستر يونايتد بمنافسة قوية في سعيه للتعاقد مع اللاعب الأورواغوياني ماكسي أراوخو (26 عاماً) لاعب فريق سبورتينغ لشبونة البرتغالي، في ظل اهتمام متزايد من أندية الدوري الإنكليزي الممتاز به قبل فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ويضع النادي الإنكليزي اللاعب الأوروغواياني ضمن أولوياته لتدعيم صفوفه، مستفيداً من قدرته على شغل أكثر من مركز، سواء ظهيراً أو جناحاً، وهي ميزة تمنحه قيمة إضافية في خطط الفرق الباحثة عن عناصر مرنة تكتيكياً، وكشف موقع "تي.أم.توك" أن الصفقة لن تكون سهلة، إذ يواجه يونايتد عقبتين بارزتين، تتمثلان في دخول تشيلسي وتوتنهام هوتسبير على خط المفاوضات، ما ينذر بصراع ثلاثي محتدم لحسم التعاقد مع اللاعب خلال الصيف.

ويزيد من تعقيد المهمة ارتباط أراوخو بعقد طويل الأمد مع سبورتينغ يمتد حتى عام 2029، ما يمنح ناديه موقفاً تفاوضياً قوياً ويجعل أي صفقة محتملة بحاجة إلى عرض مالي كبير لإقناعه بالتخلي عن أحد أبرز عناصره، في وقت يعمل فيه الشياطين الحمر على إعادة بناء مشروعهم الرياضي خلال المرحلة المقبلة، تبدو معركة ضم أراوخو اختباراً مبكراً لقدرة الإدارة على حسم الصفقات، خاصة أن النتائج التي تحققت مؤخراً تحت قيادة المدرب الإنكليزي مايكل كاريك عقب رحيل البرتغالي روبين أموريم، قد تبقيه على رأس الجهاز الفني في الموسم المقبل.

وبدأ أراوخو ممارسة كرة القدم في أكاديمية مونتيفيديو واندررز للشباب، وهناك خاض أول مباراة احترافية له مع النادي في 11 مارس/آذار 2018، في مباراة فاز فيها فريقه على مونتيفيديو سيتي توركي بنتيجة 2-1 في الدوري المحلي ببلاده، وفي نهاية ديسمبر/كانون الأول 2019، تم تأكيد توقيع أراوخو عقداً مع نادي بويبلا المكسيكي حتى نهاية عام 2023، لاحقاً في 27 أغسطس/ آب 2024، انضم أراوخو إلى نادي سبورتينغ لشبونة البرتغالي بعقد يمتد لخمس سنوات، واستطاع قبل نهاية ذلك العام تسجيل هدفه الأول في أبطال أوروبا بشباك مانشستر سيتي حين فاز بنتيجة 4-1.

مثّل أراوخو منتخب أوروغواي للشباب في بطولة أميركا الجنوبية تحت 20 سنة 2019، وكأس العالم للشباب تحت 20 سنة 2019، ودورة الألعاب الأميركية 2019، وبطولة أميركا الجنوبية المؤهلة للألعاب الأولمبية 2020، وفي 21 أكتوبر/تشرين الأول 2022، اختير أراوخو ضمن القائمة الأولية لمنتخب أوروغواي المكونة من 55 لاعباً لكأس العالم 2022، لكنه انتظر حتى عام 2023 لخوض أول مباراة دولية تحديداً في شهر يونيو/حزيران أمام نيكاراغوا.