ماكرون يشعل القمة مبكراً: 3ـ1 لباريس أمام بايرن ميونخ

- يتوقع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون فوز باريس سان جيرمان 3-1 على بايرن ميونخ في دوري أبطال أوروبا، رغم كونه من مشجعي مرسيليا، مشيراً إلى قوة الفريق الباريسي. - ماكرون يعبر عن ثقته في قدرة منتخب فرنسا على المنافسة في كأس العالم 2026، مؤكداً على قوة الفريق تحت قيادة المدرب ديدييه ديشان. - تحظى مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ باهتمام كبير، كونها من أبرز مواجهات الكرة الأوروبية هذا الموسم.

يزداد الترقب قبل المواجهة القوية في دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان الفرنسي وبايرن ميونخ الألماني، في مواجهة تستقطب اهتماماً واسعاً داخل المستطيل الأخضر وخارجه، بعدما دخل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (48 عاماً) على خط التوقعات قبل انطلاق المباراة، المقررة مساء اليوم الثلاثاء (الساعة 10 مساءً بتوقيت القدس المحتلة).

وخلال زيارة له إلى أندورا ولقائه عدداً من الطلاب، طُلب من ماكرون إبداء رأيه حول هذه القمة الأوروبية، فكشف عن توقعه بفوز الفريق الباريسي. وقال الرئيس الفرنسي، في تصريح لافت، نقله موقع "فوت ميركاتو" الفرنسي، إنه رغم انتمائه الرياضي المعروف، يميل في هذه المواجهة إلى دعم باريس سان جيرمان، قائلاً: "أنا من مشجعي مرسيليا، ورغم ذلك أعتقد أن باريس سان جيرمان سيفوز 3-1، لكن في دوري أبطال أوروبا لا شيء محسوم، لديهم فريق جيد جداً".

ولم يقتصر حديث ماكرون على المباراة فقط، بل تطرق أيضاً إلى مستقبل كرة القدم الفرنسية، معرباً عن ثقته في قدرة منتخب بلاده على المنافسة في كأس العالم 2026، التي ستقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك. وأكد الرئيس الفرنسي في حديثه أن المنتخب يمتلك مجموعة قوية، مشيراً إلى ثقته بالمدرب ديدييه ديشان، ومعبّراً عن أمله في تحقيق نتائج كبيرة في البطولة المقبلة. وتأتي هذه التصريحات في ظل الاهتمام الكبير الذي تحظى به مباريات باريس سان جيرمان في دوري الأبطال، خاصة أمام فرق بحجم بايرن ميونخ، في مواجهة تعد من أبرز قمم الكرة الأوروبية هذا الموسم.