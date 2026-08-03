ماكرون يتدخل في أزمة إنفانتينو ويدعم موقف "يويفا"

- يواجه جياني إنفانتينو، رئيس "فيفا"، تحديات بعد التخلي عن خطته لفتح الحقوق التجارية لكأس العالم للمستثمرين الخاصين، وسط معارضة واسعة من الهيئات الكروية العالمية. - الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعرب عن معارضته للمقترح، مؤيدًا موقف "يويفا" ورئيسه ألكسندر تشيفرين، وأجرى محادثات مع رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي. - "يويفا" هدد باتخاذ إجراءات قانونية ضد إنفانتينو بعد محاولته دفع الأعضاء للتصويت لصالح إنشاء شركة خاصة لإدارة الأنشطة التجارية لكأس العالم.

في الوقت الذي يمرّ فيه رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، جياني إنفانتينو (56 عاماً) بفترة عصيبة عقب التخلّي عن خطته لفتح الحقوق التجارية لكأس العالم أمام المستثمرين من القطاع الخاص، أدلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (48 عاماً) برأيه في هذا الشأن.

ووفقاً لمجلة ليكيب الفرنسية، أمس الأحد، فقد تحدّث ماكرون مباشرةً مع رئيس "فيفا" للتعبير عن معارضته لهذا الاقتراح، الذي أثار احتجاجات واسعة النطاق داخل الهيئات الإدارية لكرة القدم العالمية، معرباً عن دعمه للموقف الذي دافع عنه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" ورئيسه، ألكسندر تشيفرين، وذلك خلال حديثه أيضاً مع رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي. وقال مصدر مقرب من الحكومة الفرنسية، في تصريح للمصدر ذاته: "هناك تحرك من رئيس الجمهورية (ماكرون)، وبالطريقة نفسها التي عارض بها بوضوح مشروع دوري السوبر الأوروبي، الذي شكك بوضوح في مبادئ التضامن والاستحقاق الرياضي".

بعيدا عن الملاعب "يويفا" يهدد إنفانتينو بإجراءات قانونية ويطلب حفظ وثائق مشروع "فيفا"

وفي وقت سابق، واصل الاتحاد الأوروبي "يويفا" موقفه في قضية المشروع، الذي سحبه إنفانتينو. وذكر موقع راديو "آر إم سي" الفرنسي، أن "يويفا" هدّد إنفانتينو باتخاذ إجراءات قانونية ضدّه، بعد أن حاول الأخير العمل على دفع الأعضاء في الهيئة الكروية (211 عضواً) إلى التصويت لصالح مشروع إنشاء شركة خاصة تكون مفتوحة للمستثمرين من القطاع الخاص، وتكلف بإدارة الأنشطة التجارية والفعاليات الخاصة بالهيئة الكروية بما في ذلك كأس العالم.