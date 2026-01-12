ماكتوميني يقود نابولي لإيقاف تألق إنتر في ليلة طرد كونتي

- تألق سكوت ماكتوميني، لاعب نابولي، في إنقاذ فريقه من الهزيمة أمام إنتر ميلان بتسجيله هدفين، مما أدى إلى تعادل مثير (2-2) في الأسبوع العشرين من الدوري الإيطالي، ليحافظ نابولي على مركزه الثالث بفارق ضئيل عن المتصدر. - تصريحات مدرب نابولي، أنطونيو كونتي، حول قدرات فريقه مقارنة بإنتر ميلان، أشعلت الأجواء، خاصة بعد مشاحنته مع قائد الإنتر، لاوتارو مارتينيز، وطرده من المباراة بعد اعتراضه على ركلة جزاء. - رغم التحديات والغيابات، نجح نابولي في تحقيق التعادل، مما أبقى التشويق قائماً في المنافسة على لقب الدوري الإيطالي.

نجح الاسكتلندي، سكوت ماكتوميني (29 عاماً)، في إنقاذ فريقه نابولي، حامل لقب الدوري الإيطالي، من الهزيمة أمام المتصدر إنتر ميلان، بعد أن سجل ثنائية منحت فريقه تعادلاً صعباً ومستحقاً في الآن نفسه بنتيجة (2ـ2)، مساء الأحد، في الأسبوع العشرين من "الكالتشيو"، وسط أجواء مميزة في ملعب جوزيبي مياتزا في ميلانو.

وتقدم الإنتر عبر مدافعه فريديريكو دي ماركو، ولكن ماكتوميني عدّل النتيجة في نهاية أول 45 دقيقة، وخلال الشوط الثاني تقدم الإنتر مجددا من ركلة جزاء سجلها التركي هاكان تشالهان أوغلو، ولكن ماكتوميني رفض خسارة فريقه وخطف هدفاً ثانياً في رصيده، ليفرض نفسه نجم المباراة، ويمنع إنتر ميلان من رفع الفارق إلى 7 نقاط عن نابولي، حيث حافظ "نيراتزوري" على مركزه الأول برصيد 43 نقطة، ويحتل ميلان الوصافة بـ40 نقطة ونابولي ثالثاً بـ39 نقطة. كما أن تألق أفضل لاعب في الدوري الإيطالي خلال الموسم الماضي، أبقى التشويق قائماً وحال دون أن يرفع إنتر ميلان الفارق عن بقية المنافسين.

وتزامناً مع تألق ماكتوميني في المباراة، فإن تصريحات مدرب نابولي، أنطونيو كونتي، منذ أيّام بشأن الإمكانات التي يُوفرها فريقه السابق، إنتر ميلان لمدربه الروماني كرستيان كييفو، وأنه لا يمكن مقارنة قدرات نابولي بتلك التي يملكها متصدر الكالتشيو، جعلت الأجواء تكون ساخنة خاصة وأن كونتي في لقاء الذهاب، دخل في مشاحنة حادة مع قائد الإنتر، لاوتارو مارتينيز، ولهذا كان كونتي عنواناً بارزاً في المباراة، التي قادها وسط غيابات كبيرة في صفوف فريقه، ليسقط في فخ الاستفزاز في الدقائق الأخيرة، ويُطرد من قبل الحكم، حيث كان كونتي غاضباً بشدة بسبب إعلان الحكم عن ركلة جزاء للإنتر، غير أن التعادل أرضى هذا المدرب وفريقه نظراً إلى كل ما رافق اللقاء من صعوبات، وقد دخل المدرب في مشادات مع جماهير الإنتر، رغم أنه خلال تدريب الفريق أعاده إلى حصد لقب الدوري، ولكنه في الموسم الماضي حرمه من التتويج، عندما قاد نابولي لخطف لقب الدوري في الأسبوع الأخير من المنافسة.