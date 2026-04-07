- أعلن نادي مانشستر يونايتد تجديد عقد المدافع هاري ماغواير حتى يونيو 2027، مع خيار التمديد لعام إضافي، بعد مشاركته في 266 مباراة وتحقيقه لقبين مع الفريق منذ انضمامه في 2019. - عبّر ماغواير عن فخره بتمثيل النادي واستعداده لمواصلة رحلته مع مانشستر يونايتد، مؤكدًا على طموح الفريق الحالي وقدرته على تحقيق الألقاب. - أشاد مدير الكرة جاسون ويلكوكس بعقلية ماغواير ومثابرته، معتبرًا إياه نموذجًا للاعب المحترف الذي يضيف خبرة قيادية للفريق الشاب الطموح.

أعلن نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي لكرة القدم، اليوم الثلاثاء، تجديد عقد مدافعه هاري ماغواير (33 عاماً)، حتى يونيو/حزيران 2027، مع إمكانية التمديد لعام إضافي آخر. وشارك المدافع الإنكليزي في 266 مباراة، وتوّج مع الفريق بلقبي كأس رابطة الأندية الإنكليزية المحترفة لكرة القدم وكأس الاتحاد الإنكليزي منذ انضمامه للنادي في عام 2019.

وقال ماغواير في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي الإنكليزي: "تمثيل مانشستر يونايتد هو الشرف الأكبر. إنها مسئولية تجعلني وعائلتي نشعر بالفخر كل يوم. أنا سعيد باستمرار رحلتي مع هذا النادي المذهل لتصل إلى ثمانية مواسم على الأقل، ومواصلة اللعب أمام جماهيرنا الرائعة لنصنع المزيد من اللحظات التاريخية معاً".

وأردف: "يمكنك أن تلمس طموح الفريق الحالي وما هو قادر على تحقيقه. يمكن للجميع رؤية عزم الجميع في النادي للقتال على تحقيق الألقاب بوضوح، وأنا واثق أن أفضل لحظاتنا لم تأت بعد". من جهته، قال مدير الكرة في يوناتيد، جاسون ويلكوكس: "هاري يجسد العقلية والمثابرة اللازمتين للتألق مع مانشستر يونايتد. إنه نموذج للاعب المحترف، ويضفي خبرة قيادية قيمة على فريقنا الشاب الطموح. هاري، شأنه شأن الجميع في النادي، عازم كل العزم على مساعدة مانشستر يونايتد على تحقيق النجاح بشكل مستمر".

