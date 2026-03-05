ماغواير يتلقى صدمة بعد حُكم قضائي في اليونان

تلقى مدافع نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي هاري ماغواير (32 عاماً) صدمة كبرى للغاية، بعدما قضت محكمة في اليونان بسجنه مدة 15 شهراً على خلفية حادث وقع في جزيرة ميكونوس خلال شهر أغسطس/آب عام 2020.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس البريطانية، أمس الأربعاء، أن القضاء في اليونان أصدر حُكمه بسجن مدافع نادي مانشستر يونايتد هاري ماغواير مدة 15 شهراً، بسبب قيامه بمقاومة اعتقاله من رجال الشرطة، مع محاولته تقديم رشوة، بالإضافة إلى الاعتداء الجسدي على أشخاص في جزيرة ميكونوس، وهي التهم الثلاث التي لاحقت النجم الإنكليزي منذ عام 2020.

وأوضحت أن القضاء في اليونان قام بتأجيل المحاكمة أربع مرات، كان آخرها بسبب عدم توفر ترجمات إنكليزية للوثائق، رغم أن هيئة الدفاع عن هاري ماغواير حاولت كثيراً نفي جميع الاتهامات في الحادثة التي وقت في جزيرة ميكونوس صيفَ عام 2020، وبخاصة أن مدافع مانشستر يونايتد طلب مراراً العودة إلى كاميرات المراقبة.

وتابعت أن ماغواير ينفى أي تورط في الشجار مع الأشخاص خارج إحدى الحانات في جزيرة ميكونوس، بالإضافة إلى قيامه بمحاولة مقاومة الاعتقال ورشوة رجال الشرطة، حيث أكدت هيئة الدفاع عن نجم مانشستر يونايتد الإنكليزي رفضها الحكم الصادر في اليونان، وستعمل على تقديم الاستئناف.

وختمت الشبكة تقريرها بالإشارة إلى أن هاري ماغواير يريد إيجاد حل نهائي لهذه المشكلة، من أجل عدم التشويش نهائياً على فرصه بالوجود ضمن قائمة المدرب الألماني توماس توخيل، الذي سيختار عدداً من النجوم حتى يشاركوا مع منتخب إنكلترا في بطولة كأس العالم 2026 التي ستقام في الصيف المقبل في الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك.