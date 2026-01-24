ماسينجو.. تيري هنري أدخله التاريخ فقهر بايرن ميونخ في البوندسليغا

- قاد الفرنسي هان-نواه ماسينجو فريق أوغسبورغ لتحقيق فوز مثير على بايرن ميونخ بنتيجة 2-1، ملحقاً بالعملاق البافاري أول خسارة له في الدوري الألماني هذا الموسم، رغم تقدم بايرن في الشوط الأول. - ماسينجو، الذي اختار تطوير مسيرته بالانتقال من موناكو إلى بريستول، أصبح أصغر لاعب فرنسي يشارك في دوري أبطال أوروبا بعمر 17 عاماً و122 يوماً، ويمثل حالياً أوغسبورغ بعد انتقاله من بيرنلي. - رغم تمثيله لمنتخبات فرنسا السنية، يمكن لماسينجو تمثيل منتخب الكونغو، ويشبه في أسلوب لعبه نغولو كانتي، مما يعزز من قيمته السوقية بعد تألقه الأخير.

قاد الفرنسي هان-نواه ماسينجو (24 عاماً) فريق أوغسبورغ إلى تحقيق انتصار مثيرٍ على بايرن ميونخ، اليوم السبت، بنتيجة (1ـ2) في منافسات الأسبوع الـ19 من الدوري الألماني لكرة القدم، مُلحقاً بالعملاق البافاري الخسارة الأولى في رصيده في الموسم الحالي في الدوري المحلي، رغم أن بايرن كان سباقاً في التهديف خلال هذه المباراة منذ الشوط الأول، وكان مرشحاً لمواصلة الانتصارات في البوندسليغا التي يُسيطر عليها، كما أنه لعب أمام جماهيره في ملعب أليانز أرينا.

وفرض ماسينجو نفسه نجم المواجهة بما أن هدفه أنهى سلسلة بايرن من دون هزيمة في الدوري، وأعاد الاعتبار للاعب الذي شهدت مسيرته العديد من القرارات المهمة، خاصة عندما اختار الرحيل عن نادي موناكو الذي كان متألقاً في الدوري الفرنسي، وتعاقد مع بريستول في عام 2019، عندما كان هذا الفريق يُنافس في الدرجة الإنكليزية الثانية، وذلك بحثاً عن تطوير قدراته بعدما وجد التجاهل مع موناكو بعد رحيل المدرب تيري هنري الذي آمن به ومنح الفرصة لعددٍ من لاعبي أكاديمية موناكو. وقد شهدت تجربته مع نادي الإمارة حدثاً تاريخياً، عندما منحه المدرب هنري فرصة المشاركة في لقاء موناكو وبريج البلجيكي في دوري أبطال أوروبا في عام 2018، ليصبح أصغر لاعب فرنسي يُشارك في أبطال أوروبا وذلك في سن 17 عاماً و122 يوماً، وكان الرقم القياسي حينها مسجلاً باسم حاتم بن عرفة (17 عاماً و6 أشهر) بينما شارك كيليان مبابي في أول مباراة له في دوري الأبطال مع موناكو في سن 17 عاماً و9 أشهر.

وتحدث ماسينجو، في حوار مع مجلة أونز مونديال الفرنسية، عن علاقته بكرة القدم، حيث أشار إلى أنه لم يُجرب أي اختصاص رياضي آخر، مفضلاً منذ أن كان صغيراً ممارسة كرة القدم، بل إنه تعرّض إلى عقوبة قاسية، عندما غادر المعهد من أجل المشاركة في مباراة مع رفاقه، وهو تصرّف أغضب عائلته كثيراً، غير أنه أصرّ على ممارسة اللعبة، وحقق جانباً من طموحاته بما أنه أصبح لاعباً محترفاً.

ورغم أنه مثّل منتخبات فرنسا في الفئات السنيّة، فإن ماسينجو يُمكنه تمثيل منتخب الكونغو بما أن والده من أصول كونغولية، وهو يُشبه في أسلوب لعبه نجم وسط ميدان منتخب فرنسا والاتحاد السعودي نغولو كانتي، كما شهدت مسيرته المرور بثلاث دوريات أوروبية وهي فرنسا (موناكو وأوكسير) وإنكلترا (بريستول وبيرنلي)، وألمانيا بما أنه يلعب لنادي أوغسبورغ الذي انضمّ إليه في الصيف الماضي قادماً من بيرنلي مقابل خمسة ملايين يورو، ولكن بعد تألقه أمام بايرن، فإنه قيمته السوقية ستشهد ارتفاعاً بنهاية الموسم.