ماسكيرانو يكشف سر مستقبل بوسكيتس بعد إعلانه الاعتزال

- أعلن سيرجيو بوسكيتس، نجم خط وسط إنتر ميامي، اعتزاله كرة القدم بنهاية الموسم الحالي بعد مسيرة حافلة بالإنجازات مع برشلونة، حيث كان عنصراً أساسياً في أسلوب النادي الكتالوني. - كشف المدرب خافيير ماسكيرانو عن نية بوسكيتس في التحول إلى التدريب بعد اعتزاله، مشيداً بمقوماته التي تؤهله للنجاح في هذا المجال. - أشاد ماسكيرانو بتأثير بوسكيتس على خط الوسط، مؤكداً أنه غيّر طريقة تفكير اللاعبين في هذا المركز، وأن اعتزاله يأتي بطريقة طبيعية وهادئة.

تحدث مدرب نادي إنتر ميامي الأميركي، خافيير ماسكيرانو (41 سنة)، عن نجم خط وسطه الإسباني، سيرجيو بوسكيتس (37 سنة)، الذي قرر اعتزال كرة القدم مع الفريق في نهاية الموسم الحالي، بعد سنوات طويلة من الإنجازات الكبيرة التي صنعها، وخصوصاً مع نادي برشلونة الإسباني.

وكشف ماسكيرانو عن سر خاص بالنجم بوسكيتس، يتعلق بمستقبله بعد اعتزاله نهائياً كرة القدم لاعباً مُحترفاً، وفي تصريحات لوسائل الإعلام قبل مباراة الدوري الأميركي لكرة القدم أمام تورونتو، المقررة فجر الأحد، قال ماسكيرانو في المؤتمر الصحافي: "تحدثنا سابقاً، وأخبرني بوسكيتس أنه سيحاول أن يصبح مدرباً. لا أعرف كم من الوقت سيستغرق الأمر، لكنه يمتلك كل المقومات". وأضاف ماسكيرانو حول إعلان اللاعب عزمه الاعتزال بعد نهاية الموسم: "أخبرني أمس، كان يفكر في الأمر منذ أسابيع. إنه لأمر مؤسف لأنه لا يزال لاعباً قادراً، ويمكننا الاستمرار في الاستمتاع بمستواه".

وأشاد المدرب الأرجنتيني ببوسكيتس، الذي شاركه غرفة ملابس نادي برشلونة حين كان لاعباً، وصرح: "إنه لاعب غيّر إلى حد ما طريقة تفكير لاعبي خط الوسط. أعتقد أنه ما كان لرودري أن يكون موجوداً لولا بوسكيتس. إنه أحد أفضل لاعبي خط الوسط الذين رأيتهم في حياتي". في المقابل، أكد مدرب نادي إنتر ميامي الأميركي، أن نادي برشلونة الإسباني عاش أروع فترة في تاريخه بوجود بوسكيتس في خط الوسط، إذ كان عنصراً أساسياً في أسلوب النادي الكتالوني، كذلك أشار ماسكيرانو إلى أن بوسكيتس يعتزل بطريقة طبيعية وهادئة للغاية، وهو يعرف جيداً أنه في قمة مستواه.