ماسكيرانو يرحل عن إنتر ميامي.. ميسي يودع صديقاً

- قرر المدرب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو إنهاء عقده مع نادي إنتر ميامي بعد سبع مباريات في الدوري الأميركي، رغم دعمه الكبير من إدارة النادي ونجوم الفريق مثل ميسي وسواريز وبوسكيتس. - أعلن ماسكيرانو استقالته لأسباب شخصية، معبراً عن امتنانه للنادي واللاعبين والجماهير، ومؤكداً اعتزازه باللقب الأول الذي حققه مع الفريق في الدوري الأميركي. - برحيل ماسكيرانو، يفقد ميسي صديقاً مقرباً، ولم يُعلن بعد عن المدرب الجديد الذي سيقود إنتر ميامي في المرحلة المقبلة.

اتخذ المدرب الأرجنتيني خافيير ماسكيرانو (41 عاماً)، قراراً مفاجئاً بإنهاء العلاقة التعاقدية مع نادي إنتر ميامي الأميركي، وهو الذي كان قد شرع في تدريب رفاق ليونيل ميسي في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 بعد نهاية المشاركة مع منتخب الأرجنتين في أولمبياد 2024 في باريس. وبعد مرور سبع مباريات من انطلاق الدوري الأميركي لكرة القدم، اختار نجم نادي برشلونة الإسباني سابقاً الرحيل عن النادي.

وأكد الفريق الأميركي في بيان، اليوم الثلاثاء، انسحاب مدربه، حيث نشر بياناً مقتضباً جاء فيه: "قرر خافيير ماسكيرانو إنهاء فترة تدريبه للفريق. بطلٌ سيظل، مع طاقمه، جزءا لا يتجزأ من عائلة الفريق، وسيظل إنتر ميامي مرتبطاً إلى الأبد بنجمنا الأول. ومع نجوم بقيادة ميسي، ولويس سواريز أو سيرجيو بوسكيتس، توج ماسكيرانو في ديسمبر/كانون الأول الماضي بلقبه الأول في تاريخ الدوري الأميركي لكرة القدم، ولهذا فإن انسحابه يعتبر مفاجئاً، وخاصة أنه يحظى بدعم كبير من قبل إدارة النادي ونجوم الفريق. وقد حصد الفريق 12 نقطة من سبع مباريات في بداية الموسم.

Javier Mascherano has decided to bring his tenure as Head Coach to an end. A champion who, together with his staff, will always be part of the @InterMiamiCF family and forever linked to our first star.



— Inter Miami CF (@InterMiamiCF) April 14, 2026

وأكد ماسكيرانو، بدوره، استقالته من منصبه مدرباً لنادي إنتر ميامي لأسباب شخصية، وقال في منشور على منصّات التواصل: "أودّ إبلاغ الجميع بأنني، ولأسباب شخصية، قررت إنهاء مسيرتي مدرباً رئيسياً لنادي إنتر ميامي. في المقام الأول، أودّ أن أشكر النادي على ثقته بي، وكل موظف في النادي على جهودهم الجماعية، ولكن قبل كل شيء، أشكر اللاعبين الذين منحونا لحظات لا تُنسى. كما أودّ أن أشكر الجماهير وعائلة النادي، لأنه ما كان ليتحقق أي من هذا لولاهم. سأظلّ أعتزّ بذكرى لقبنا الأول، وأينما كنت، سأظلّ أتمنى للنادي كل التوفيق في المستقبل. أنا واثق من أن النادي سيواصل تحقيق النجاح. أرسل لكم جميعاً حبي وشكري على كل شيء". وقاد ماسكيرانو الفريق الأميركي في 67 مباراة في كل المسابقات، محققاً 38 انتصاراً و15 تعادلاً و14 هزيمة.

وبخروج ماسكيرانو، فإن ميسي فقد صديقاً مقرباً منه، بعد تجربتهما الناجحة لاعبيَن في النادي الكتالوني وكذلك في منتخب الأرجنتين. ولم يُعلن إنتر ميامي عن اسم المدرب الذي سيقود الفريق في المرحلة المقبلة بحثاً عن تعزيز المكاسب التي تحققت في المواسم الأخيرة منذ تعاقده مع ميسي الذي منح الفريق بعداً كبيراً وأسهم في تألق إنتر ميامي على جميع المستويات، إضافة إلى التطور الذي شهده الدوري بشكل عام.