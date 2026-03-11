مازة يُثير تنافساً بين برشلونة وأتلتيكو مدريد و35 مليون يورو قيمة صفقته

ميركاتو
برشلونة

العربي الجديد

لوغو العربي الجديد
العربي الجديد
موقع وصحيفة "العربي الجديد"
مباشر
11 مارس 2026   |  آخر تحديث: 13:48 (توقيت القدس)
مازة على ملعب يوروبا بارك في 7 مارس 2026 (ساثير كيلبا/Getty)
مازة على ملعب يوروبا بارك، 7 مارس 2026 (ساثير كيلبا/Getty)
+ الخط -
اظهر الملخص
- يتنافس أتلتيكو مدريد وبرشلونة على ضم الجزائري إبراهيم مازة من باير ليفركوزن، حيث يخطط برشلونة لتقديم عرض بقيمة 35 مليون يورو بعد تألقه في الدوري الألماني ودوري الأبطال.
- يتميز مازة بموهبة فنية عالية وقدرة على اللعب في مراكز متعددة، مما يجعله هدفاً للأندية التي تركز على الاستحواذ والمهارة، وقد شهد مستواه تطوراً ملحوظاً مؤخراً.
- لعب مازة 13 مباراة دولية وسجل هدفين مع الجزائر، وأداؤه المميز في كأس أمم أفريقيا يعزز من قيمته السوقية ويجذب اهتمام الأندية الكبرى.

يُثير لاعب باير ليفركوزن الألماني، الجزائري إبراهيم مازة (20 عاماً)، تنافساً بين أقوى الأندية الأوروبية. وبعد الأخبار التي أكدت اهتمام أتلتيكو مدريد بالتعاقد معه، فإن فريقاً إسبانياً آخر مُهتمّ بصفقة اللاعب الجزائري، وهو نادي برشلونة، إثر تألقه مع فريقه في الدوري الألماني أو دوري أبطال أوروبا.

وأشارت مجلة أونز مونديال الفرنسية، أمس الثلاثاء، إلى أن برشلونة مهتم فعلياً بالتعاقد اللاعب الجزائري، ولن تكون مهمة برشلونة أو أتلتيكو سهلة، وكل فريق سيحاول أن يقدم أفضل عرض من أجل الحصول على موافقة باير ليفركوزن. وقد أشارت المجلة الفرنسية إلى أن برشلونة يخطط لتقديم عرض بقيمة 35 مليون يورو إلى ليفركوزن للحصول على توقيع اللاعب الجزائري في الميركاتو الصيفي. وكان باير ليفركوزن قد دفع 12 مليون يورو إلى فريق هيرتا برلين الألماني للحصول على توقيع مازة.

مازة في باير أرينا، 24 فبراير 2026 (رينيه نيجهويس/Getty)
كرة عربية
التحديثات الحية

مازة يبدد المخاوف بعد إصابته الأخيرة في أبطال أوروبا

وشهد مستوى مازة تطوراً في الأشهر الأخيرة، وكان مثيراً للإعجاب. فهو يتمتع بموهبة فنية عالية، وذكاء في تحركاته، وقدرة على اللعب في عدة مراكز في خط الوسط، ما يجعله لاعباً ذا قيمة خاصة لدى الفرق التي تُولي أهمية قصوى للاستحواذ على الكرة والمهارة الفنية. وسرعان ما ارتقى مازة بمستواه إلى آفاق جديدة.

وخاض اللاعب 13 مباراة دولية، وسجل هدفين مع منتخب الجزائر، وقد أبهر الجميع بأدائه المميز في مشاركاته الدولية الأخيرة، وخاصة في كأس أمم أفريقيا في المغرب. ومن شأن تقديم أداء مماثل في البطولة الدولية الكبرى القادمة أن يعزز قيمته السوقية بشكل أكبر، وإذا واصل إبراهيم مازة على هذا المنوال، فمن المرجح أن يشهد سوق الانتقالات الصيفية المقبلة منافسة شرسة بين كبرى الأندية الأوروبية للظفر بخدمات أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الجزائرية.

دلالات
بطولات
فرق
المزيد في رياضة
منتخب إيران للسيدات بعد وصوله إلى مطار كوالالمبور، 11 مارس 2026 (محمد رفشان/فرانس برس)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

لاعبة إيرانية تعود عن قرار طلب اللجوء في أستراليا

منتخب العراق على ملعب المدينة التعليمية، 12 ديسمبر 2025 (نوشاد ثيكاييل/Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

موقف "فيفا" تجاه العراق يُثير فضيحةً قبل كأس العالم 2026

إنفانتينو خلال اجتماع فيفا في واشنطن، 29 يناير 2026 (جايمي سابو/Getty)
التحديثات الحية
بعيدا عن الملاعب
مباشر

إنفانتينو: ترامب أكد أن منتخب إيران مرحبٌ به للمشاركة في كأس العالم