يُثير لاعب باير ليفركوزن الألماني، الجزائري إبراهيم مازة (20 عاماً)، تنافساً بين أقوى الأندية الأوروبية. وبعد الأخبار التي أكدت اهتمام أتلتيكو مدريد بالتعاقد معه، فإن فريقاً إسبانياً آخر مُهتمّ بصفقة اللاعب الجزائري، وهو نادي برشلونة، إثر تألقه مع فريقه في الدوري الألماني أو دوري أبطال أوروبا.

وأشارت مجلة أونز مونديال الفرنسية، أمس الثلاثاء، إلى أن برشلونة مهتم فعلياً بالتعاقد اللاعب الجزائري، ولن تكون مهمة برشلونة أو أتلتيكو سهلة، وكل فريق سيحاول أن يقدم أفضل عرض من أجل الحصول على موافقة باير ليفركوزن. وقد أشارت المجلة الفرنسية إلى أن برشلونة يخطط لتقديم عرض بقيمة 35 مليون يورو إلى ليفركوزن للحصول على توقيع اللاعب الجزائري في الميركاتو الصيفي. وكان باير ليفركوزن قد دفع 12 مليون يورو إلى فريق هيرتا برلين الألماني للحصول على توقيع مازة.

وشهد مستوى مازة تطوراً في الأشهر الأخيرة، وكان مثيراً للإعجاب. فهو يتمتع بموهبة فنية عالية، وذكاء في تحركاته، وقدرة على اللعب في عدة مراكز في خط الوسط، ما يجعله لاعباً ذا قيمة خاصة لدى الفرق التي تُولي أهمية قصوى للاستحواذ على الكرة والمهارة الفنية. وسرعان ما ارتقى مازة بمستواه إلى آفاق جديدة.

وخاض اللاعب 13 مباراة دولية، وسجل هدفين مع منتخب الجزائر، وقد أبهر الجميع بأدائه المميز في مشاركاته الدولية الأخيرة، وخاصة في كأس أمم أفريقيا في المغرب. ومن شأن تقديم أداء مماثل في البطولة الدولية الكبرى القادمة أن يعزز قيمته السوقية بشكل أكبر، وإذا واصل إبراهيم مازة على هذا المنوال، فمن المرجح أن يشهد سوق الانتقالات الصيفية المقبلة منافسة شرسة بين كبرى الأندية الأوروبية للظفر بخدمات أحد أبرز المواهب الصاعدة في كرة القدم الجزائرية.