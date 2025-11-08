- يعيش إبراهيم مازة فترة مميزة مع باير ليفركوزن، حيث تألق في مباريات مهمة مثل كأس ألمانيا والدوري المحلي ودوري أبطال أوروبا، مما جعله أحد الاكتشافات الجديدة في أوروبا. - أشاد المدرب كاسبر هيولماند بانضباط مازة وتأقلمه السريع، مشيراً إلى منافسته لزميله روب أندريش على مركز خط الارتكاز، كما أبدى مدرب منتخب الجزائر إعجابه بتطور مازة. - استدعاء مازة لمعسكر المنتخب الجزائري يُعتبر فرصة لاختباره في وديتي زيمبابوي والسعودية، وقد يصبح إحدى الأوراق الرابحة في كأس أمم أفريقيا 2025.

يعيش اللاعب الجزائري الشاب، إبراهيم مازة (19 عاماً)، فترة استثنائية مع باير ليفركوزن الألماني، بعدما تحوّل إلى أحد أبرز الأسماء الواعدة في تشكيلة المدرب، كاسبر هيولماند (53 عاماً)، عقب سلسلة من العروض المبهرة داخل ألمانيا وخارجها.

تألق مازة بشكل لافت في الأسابيع الأخيرة، خاصة بعد مشاركته في كأس ألمانيا أمام بادربورن، ثم في مواجهة بايرن ميونخ ضمن الدوري المحلي، قبل أن يسطع نجمه أوروبياً عندما قدّم أداءً مميزاً أمام بنفيكا البرتغالي في دوري أبطال أوروبا، نال بعده جائزة أفضل لاعب في اللقاء، ليؤكد أنه أحد الاكتشافات الجديدة في القارة العجوز.

وأثنى المدرب الدنماركي كاسبر هيولماند على لاعبه في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحافي نقلته صحيفة "كيكر" الألمانية، أمس الجمعة، قائلاً إن مازة يعيش فترة مميزة بفضل انضباطه الكبير ورغبته في التعلم والتطور، مضيفاً أنه من دواعي سروره تدريب لاعب بهذه الشخصية والطموح، وموضحاً أن مازة تأقلم بسرعة مع متطلبات اللعب في المستوى العالي رغم انتقاله قبل أشهر قليلة فقط من دوري الدرجة الثانية، مشيراً إلى أنه أظهر قدرات لافتة في مركز جديد داخل أرضية الميدان. وأكد هيولماند "أن النجم الجزائري الشاب أصبح ينافس فعلاً زميله روب أندريش على منصبه في خط الارتكاز، وهو ما يعزز روح التنافس داخل الفريق ويخدم المجموعة ككل.

وبحسب ما علم "العربي الجديد" من مصدر في الجهاز الفني لمنتخب الجزائر، فضل عدم الكشف عن هويته، فإن المدرب فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً) معجب جداً بالتوظيف الجديد للموهبة مازة لاعب ارتكاز في وسط الميدان، بعدما كان يُستخدم سابقاً في مركز صانع الألعاب أو الأجنحة. وأوضح المصدر أن بيتكوفيتش تابع عن كثب مباريات باير ليفركوزن الأخيرة، ودوّن ملاحظات إيجابية حول تطور اللاعب من الناحية البدنية وقدرته على افتكاك الكرات والانطلاق بها من مناطق متأخرة إلى الأمام بسلاسة عالية، وهو ما اعتبره المدرب البوسني ميزة نادرة في لاعبي الوسط الجزائريين حالياً.

ويُعد حضور اسم مازة ضمن قائمة المنتخب الجزائري التي ستدخل معسكر جدة انطلاقاً من يوم الاثنين المقبل، فرصة مثالية أمام بيتكوفيتش لاختبار هذا التوظيف الجديد عملياً في وديتي زيمبابوي والسعودية، تحضيراً لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025. ومع استمرار تطور مستواه في باير ليفركوزن، قد يجد مازة نفسه قريباً من كسب مكانة أساسية في تشكيلة "الخُضر"، ويُصبح إحدى الأوراق الرابحة في الاستحقاقات القادمة، خاصة أنه يجمع بين المهارة والقدرة على الضغط والتوازن في خط الوسط، وهي خصال يبحث عنها المدرب منذ فترة.

وسجّل النجم الجزائري الواعد، إبراهيم مازة، حضوراً جديداً لافتاً في الدوري الألماني لكرة القدم، بعدما أحرز هدفين في فوز باير ليفركوزن الكبير على هيدينهايم بنتيجة (6-0)، اليوم السبت، ليواصل عروضه المبهرة التي جعلته أحد أبرز المواهب الصاعدة في "البوندسليغا". وبهذا الأداء، أثبت مازة أنه ليس مجرد موهبة عابرة، بل أصبح مشروع نجم حقيقي في الفريق الذي يقوده المدرب كاسبر هيولماند، إذ أظهر مرة أخرى ذكاءه التكتيكي وقدرته على التسجيل والتحرك بين الخطوط بكفاءة عالية، رغم صغر سنه.

وبعد المباراة، خصّ مازة شبكة سكاي سبورتس الألمانية بتصريحات تحدث فيها بصراحة عن مستقبله الدولي، وتفضيله تمثيل منتخب الجزائر بدلاً من ألمانيا، مؤكداً أن قراره كان مدروساً من الناحية الرياضية. وأوضح قائلاً: "فكرت في الأمر من منظور مستقبلي بحت، في مركزي هناك في ألمانيا يوجد لاعبون كبار مثل موسيالا وفيرتز، ومن الصعب جداً أن أحصل على وقت للعب، بينما مع الجزائر أرى أن فرصي في المشاركة بكأس العالم ستكون أكبر". وأضاف بابتسامة: "لم يكن الأمر خسارة لألمانيا، لكنها كانت خطوة صائبة بالنسبة لي".