مازة يكشف خفايا انتصار الجزائر على السودان

شهدت مباراة منتخب الجزائر أمام نظيره السوداني، تألق اللاعب إبراهيم مازة (20 عاماً)، الذي سجل هدفاً تاريخياً في مسيرة منتخب بلاده، وهو الهدف الـ100 لـ"الخضر" في نهائيات كأس أمم أفريقيا، تزامناً مع أول مشاركة له في النهائيات الأفريقية، ليحقق منتخب بلاده انتصاراً مريحاً بنتيجة (3ـ0)، مع بصمة واضحة لنجم باير ليفركوزن الألماني في هذه المباراة.

وكشف مازة، في تصريح لـ"العربي الجديد" بمنطقة الصحافيين المختلطة، عن النقاط التي مكّنت منتخب بلاده من حصد الانتصار، قائلاً: "أعتقد أننا لعبنا جيداً كفريق، كذلك طُرد لاعب منهم، وهذا ما صعّب الأمور عليهم أيضاً. لقد سجلنا هدفاً مبكراً، وأعتقد أن الأمور دائماً ما تصعب على أي فريق عندما يقبل هدفاً مبكراً، لقد سيطرنا لاحقاً على المباراة، بعد ذلك دافعوا جيداً، والحمد لله سجلنا الهدفين، الثاني والثالث، وكانت مباراة جيدة لنا".

وأظهر مازة إعجاباً كبيراً بما تقوم به الجماهير الجزائرية خلال المباريات، من أجل دعم منتخب "الخضر". وأضاف في هذا السياق: "إنهم جماهير رائعة حقاً، أعتقد أن جميع لاعبي فريقنا يحبونهم. الجميع يُحب الجماهير الجزائرية، فالأجواء التي يخلقونها في الملعب دائماً رائعة. وحتى اليوم، عندما أنظر إلى الأمر، أجده جنونياً. وشكراً لكم جميعاً، نحن نحبهم أيضاً، الحمد لله".

ويجد مازة صعوبات كبيرة لفرض حضور أساسي في تشكيلة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش وسط منافسة قوية في هجوم منتخب الجزائر، بوجود الكثير من الأسماء المميزة القادرة على صنع الفارق باستمرار.