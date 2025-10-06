- إبراهيم مازة، لاعب باير ليفركوزن، يلفت الأنظار بقدومه المبكر إلى معسكر منتخب الجزائر، في خطوة تعكس التزامه ورغبته في إثبات جديته بعد تأخره السابق في سبتمبر، مما أدى إلى استبعاده من المباريات. - المدرب فلاديمير بيتكوفيتش يثني على مبادرة مازة، معتبرًا إياها مؤشرًا على نضجه ووعيه، مما قد يؤثر إيجابيًا على قراراته الفنية في المباراتين المقبلتين ضد الصومال وأوغندا. - غياب حسام عوار للإصابة يمنح مازة فرصة لإثبات نفسه، خاصة بعد أدائه الواعد مع باير ليفركوزن في الدوري الألماني.

بدأت ملامح الجدية والانضباط تفرض نفسها على اللاعبين، وفي مقدمة الأسماء التي لفتت الأنظار هذه المرة، لاعب باير ليفركوزن الألماني إبراهيم مازة (19 عاماً)، الذي فضّل القدوم مبكراً إلى الجزائر قبل يومٍ من الموعد المحدد لانطلاق المعسكر رفقة والده، في خطوة تحمل أكثر من دلالة، وذلك للمشاركة في معسكر منتخب الجزائر التحضيري الأخير قبل ختام التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وحصل "العربي الجديد"، الاثنين، على معلومات من مصدر داخل الجهاز الفني لمنتخب الجزائر، فضل عدم الكشف عن هويته، أكد فيها أن مازة أراد من خلال هذه المبادرة إرسال رسالة واضحة للمدرب فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً)، مفادها أنه استوعب الدرس جيداً بعد ما حدث في معسكر شهر سبتمبر/أيلول الماضي، حين تأخر في الالتحاق بالمعسكر، ما أثار استياء الطاقم الفني، ودفع المدرب إلى معاقبته بإبعاده عن مواجهتي بوتسوانا وغينيا ضمن التصفيات رغم جهوزيته الفنية.

ووفقاً للمصدر نفسه، فإن اللاعب الشاب كان قد وعد بيتكوفيتش بالالتزام والانضباط الكامل في المستقبل، معتبراً أن الجدية في العمل والاقتداء بالتعليمات هما السبيل الوحيد لحجز مكانة دائمة في تشكيلة "الخُضر". وأوضح المصدر أن المدرب البوسني استحسن كثيراً خطوة الحضور المبكر للاعب، معتبراً إياها مؤشراً إيجابياً على وعيه وتقدمه في النضج، وهو ما قد ينعكس على قراراته الفنية في المباراتين المقبلتين ضد الصومال وأوغندا، المقررتين يومي التاسع والـ14 من الشهر الجاري، واللتين سيحتاج فيهما المنتخب الجزائري إلى ثلاث نقاط فقط لحسم تأهله إلى المونديال.

ومن المنتظر أن يستفيد إبراهيم مازة من غياب نجم اتحاد جدة السعودي حسام عوار (26 عاماً) بداعي الإصابة، إضافة إلى رغبة بيتكوفيتش في تجديد دماء تشكيلته بعد الأداء المخيب في آخر مباراتين. كما أن اللاعب يسعى إلى جعل هاتين المواجهتين بمثابة انطلاقته الحقيقية مع المنتخب الجزائري، بعد عام من التحاقه بصفوف "الخُضر"، خاصة أنه ترك انطباعاً إيجابياً مؤخراً في الدوري الألماني عندما دخل بديلاً مع باير ليفركوزن أمام يونيون برلين وقدم أداءً واعداً.