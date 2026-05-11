مازة يتحدى الأرجنتين ويثق في قدرة الجزائر على مقارعة الكبار

يحدو موهبة منتخب الجزائر إبراهيم مازة (20 عاماً)، طموح كبير لتقديم مشاركة مميزة في نهائيات كأس العالم 2026، مع إيمان راسخ بقدرة "محاربي الصحراء" على الظهور بصورة قوية في البطولة التي ستُقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك، رغم صعوبة المجموعة التي تضم منتخبات الأرجنتين بطل العالم 2022 والأردن وصيف كأس آسيا ومنتخب النمسا.

ونقل موقع أفريكا توب سبورتس، الاثنين، تصريحات مازة وذلك بعد هزيمة فريقه باير ليفركوزن أمام شتوتغارت، حيث تحدث اللاعب بثقة عن مستقبل المنتخب الجزائري. ويرى موهبة باير ليفركوزن أن الجزائر تمتلك الآن فريقًا قادرًا على منافسة أفضل المنتخبات. ورغم فشل "الخضر" في الوصول إلى المربع الذهبي في كأس أفريقيا الأخيرة، إلا اللاعب الواعد لا يبدو متأثراً بحصاد المشاركة الأفريقية.

وقال مازة عن منتخب بلاده: "نحن قادرون على تحقيق إنجازات كبيرة"، مشيداً في الوقت نفسه بعمل المدرب فلاديمير بيتكوفيتش. ويعتقد لاعب خط الوسط الهجومي أن الوقت المتبقي قبل انطلاق البطولة سيتيح لـ"الخضر" فرصة مثالية لتحسين استعداداتهم في أفضل الظروف. وقبل ذلك، يركز اللاعب على أهداف ناديه، الذي يخوض معركة شرسة لضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. وفي الختام، وجه إبراهيم مازة رسالة قوية إلى الجماهير الجزائرية، معربًا عن أمله في حضور جماهيري كبير في المباراة الودية ضد هولندا في مطلع يونيو/حزيران المقبل. وأصبح مازة لاعباً أساسياً ومؤثراً في المنتخب الجزائري، ويتمتع بدعم كبير من قبل الجهاز الفني بما أنه يقدم الكثير من الحلول الهجومية.