مازة يبدد المخاوف بعد إصابته الأخيرة في أبطال أوروبا

- إبراهيم مازة، نجم منتخب الجزائر، يطمئن الجماهير حول حالته الصحية بعد إصابته في مباراة باير ليفركوزن ضد أولمبياكوس، مؤكدًا أنه لا يوجد شيء خطير، رغم عدم تقديم تفاصيل إضافية عن الإصابة أو فترة الراحة المتوقعة. - إدارة باير ليفركوزن لم تصدر بيانًا رسميًا حول إصابة مازة، وسط تزايد الإصابات في صفوف الفريق، لكن المدرب يأمل في عودته لمواجهة ماينز في الدوري الألماني. - مازة أصبح لاعبًا أساسيًا ومؤثرًا في منتخب الجزائر وفريقه الألماني، بفضل موهبته وثقة المدرب فلاديمير بيتكوفيتش في قدراته.

أكد نجم منتخب الجزائر لكرة القدم، إبراهيم مازة (20 عاماً)، أن وضعه الصحي لا يدعو إلى الخوف، وذلك بعدما غادر مباراة فريقه باير ليفركوزن الألماني الأخيرة في دوري أبطال أوروبا، أمام أولمبياكوس اليوناني مساء الثلاثاء، في بداية الشوط الثاني بداعي الإصابة، وهو ما ترك مخاوف من أن يكون وضعه الصحي معقداً، وبالتالي لا يكون متاحاً في المباريات المقبلة لمنتخب بلاده استعدادًا لكأس العالم.

ونقلت صحيفة بيلد الألمانية، اليوم الأربعاء، موقف مازة من إصابته، حين قال للصحيفة في تصريح مقتضب، إنه "لا يوجد شيء خطير"، دون أن يُقدم معطيات إضافية عن حقيقة الإصابة، وفترة الراحة التي قد يركن لها، كما أن إدارة النادي الألماني، لم تنشر بياناً بشأن الوضع الصحي للنجم الجزائري أو بقية اللاعبين المصابين، بما أن صفوف ليفركوزن تشهد خلال هذه الفترة الأخيرة، كثرة الإصابات التي طاولت نجوم الفريق، ولكن الصحيفة أكدت أن مدرب الفريق يأمل في أن يكون مازة متاحاً في مباراة يوم السبت في الدوري الألماني لكرة القدم، التي ستضع الفريق في مواجهة نادي ماينز.

وأصبح مازة لاعباً أساسياً في صفوف منتخب الجزائر، حيث كان من بين أفضل العناصر في كأس أمم أفريقيا الأخيرة، وترك بصمته في عديد المباريات، ورغم قوة المنافسة التي يجدها في "الخضر"، فإن موهبته ساعدته على فرض نفسه في حسابات المدرب السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، الذي يثق كثيرا في قدرات مازة ويعتمد عليه باستمرار، كما أنه أصبح لاعباً مهماً ومؤثراً في نتائج فريقه الألماني في الموسم الحالي.