مازة.. مشروع محرز جديد في مانشستر سيتي و70 مليوناً قد تحسم الصفقة

- يسعى مانشستر سيتي للتعاقد مع الجزائري إبراهيم مازة لتعويض رحيل برناردو سيلفا المتوقع، مستلهماً تجربة رياض محرز الناجحة مع الفريق. - تألق مازة مع باير ليفركوزن، حيث سجل خمسة أهداف وقدم ست تمريرات حاسمة، مما جذب اهتمام كشافي سيتي بفضل مهاراته التقنية ومرونته التكتيكية. - رغم اهتمام سيتي، يتمسك باير ليفركوزن بمازة كركيزة أساسية، محدداً مبلغ 70 مليون يورو للتخلي عنه، مع رفض عرض أولي، مما يعكس أهمية اللاعب في مشروعهم المستقبلي.

يواصل نادي مانشستر سيتي الإنكليزي تحركاته المبكرة تحضيراً لسوق الانتقالات الصيفية واضعاً نصب عينيه التعاقد مع الموهبة الجزائرية إبراهيم مازة (20 عاماً)، في خطوة قد تعيد إلى الأذهان تجربة رياض محرز داخل الفريق، حين ضمّه إلى صفوفه من نادي ليستر سيتي، حيث يأتي هذا الاهتمام في ظل توقعات متزايدة بقرب رحيل البرتغالي برناردو سيلفا مع نهاية عقده، ما يدفع إدارة النادي للبحث عن بديل قادر على سدّ الفراغ الفني في خط الوسط الهجومي.

وبرز مازة أحدَ أبرز نجوم الموسم مع باير ليفركوزن، بعدما سجل خمسة أهداف وقدم ست تمريرات حاسمة في مختلف المسابقات، مؤكداً حضوره في كلّ من الدوري الألماني ودوري أبطال أوروبا، وإثر ذلك، لفت هذا التألق أنظار كشافي سيتي، بحسب ما ذكر موقع "سبورت" الفرنسي السبت، حيث تابعوا اللاعب في أكثر من مناسبة، وأبدوا إعجابهم بقدراته التقنية العالية، ورؤيته في بناء اللعب، إضافة إلى مرونته التكتيكية التي تجعله مناسباً لأسلوب المدرب الإسباني بيب غوارديولا المعقد.

وذكر المصدر عينه أن نادي باير ليفركوزن الألماني لا يبدو مستعداً للتفريط بسهولة في أحد أبرز عناصر مشروعه المستقبلي، فمع عقد يمتد حتى عام 2030، يُنظر إلى مازة ركيزةً أساسيةً في الفريق، وتشير التقارير إلى أن النادي الألماني حدّد مبلغاً لا يقلّ عن 70 مليون يورو للتخلي عنه، وهو رقم يتجاوز قيمته السوقية الحالية، وذلك تزامناً مع رفض عرض أولي بالفعل، في رسالة واضحة تعكس تمسك الإدارة بخدمات اللاعب، خاصة مع إمكانية ارتفاع قيمته أكثر مع اقتراب كأس العالم 2026، حيث يُتوقع أن يلعب دوراً بارزاً مع المنتخب الجزائري.

وكان مازة قد بدأ مسيرته الاحترافية في عالم كرة القدم عام 2022 مع نادي هيرتا برلين الثاني الذي آمن بموهبته سريعاً في سنٍ مبكرة وقدّم له فرصة اللعب مباشرة في 2023 بعمرٍ 17 عاماً تقريباً، ليقدم مستوى مميزاً ومقنعاً دفع باير ليفركوزن لضمّه في 2025 مقابل 12 مليون يورو، أما على الصعيد الدولي، فقد مثّل الفئات السنية لمنتخب ألمانيا تحت 18 و19 و20 عاماً قبل أن يتخذ قراره بتمثيل "الخضر" في عام 2024، حيث خاض 15 مواجهة سجل خلالها هدفين.