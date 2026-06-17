مازة متحدثاً عن "هاتريك" ميسي: ظاهرة لا تحتاج إلى شرح

- إبراهيم مازة يعبر عن صعوبة مواجهة لاعبين مثل ليونيل ميسي، الذي سجل ثلاثية في شباك الجزائر، مشددًا على ضرورة تحسين الرقابة على اللاعبين الخطرين. - المدير الفني للجزائر، فلاديمير بيتكوفيتش، يثني على أداء ميسي، واصفًا إياه باللاعب الفذ الذي يحقق إنجازات مذهلة في كرة القدم العالمية. - ميسي يعادل الرقم القياسي للأهداف في كأس العالم مع ميروسلاف كلوزه، بعد تسجيله ثلاثية في المباراة الافتتاحية للمجموعة العاشرة، متفوقًا على رونالدو بفارق هدف.

بعد الهزيمة 3-0 أمام الأرجنتين، تحدث إبراهيم مازة (20 عاماً)، عن صعوبة احتواء لاعبين قادرين على قلب مجريات المباراة بمفردهم، مؤكداً على أهمية تحسين الرقابة على أخطر اللاعبين، وقد تجلى ذلك بوضوح في حالة ليونيل ميسي (38 عاماً)، الذي قدم أداءً تاريخياً بتسجيله ثلاثية (هاتريك) في شباك "الخضر".

وفي حديثه لقناة "بي إن سبورتس"، بعد اللقاء، قال اللاعب الجزائري: "لا أعتقد أنني بحاجة للشرح. بمجرد مشاهدة اللقطات، ستفهمون ما تعنيه ظاهرة ميسي لكونه لاعباً قادراً على حسم المباراة بمفرده، كما رأينا اليوم. كان يجب أن نكون أقرب إليه، وألا ندعه يلمس الكرة كثيراً". من جهته، أثنى المدير الفني لمنتخب الجزائر فلاديمير بيتكوفيتش على أداء النجم الأسطوري ليونيل ميسي. وقال بيتكوفيتش في تصريحات إعلامية عقب المباراة: "ميسي لاعب فذ. نحن لا نتحدث عن لاعب عادي بل لاعب توج بجائزة أفضل لاعب في العالم عدة مرات. إنه لاعب مميز للغاية ومنذ سنوات طويلة وهو يقدم إعجازاً في عالم الساحرة المستديرة".

كرة عربية محرز يعترف: لديهم ميسي

وأحرز ميسي ثلاثيته في الجولة الافتتاحية بالمجموعة العاشرة من مرحلة المجموعات في المونديال. وسجل النجم الأرجنتيني أهدافه الثلاثة في الدقائق 17 و60 و76 على الترتيب، ليصبح الهداف التاريخي لكأس العالم، متساوياً مع الألماني ميروسلاف كلوزه برصيد 16 هدفاً لكل منهما، ويتفوق بفارق هدف وحيد عن أقرب ملاحقيهما، الظاهرة البرازيلي رونالدو.