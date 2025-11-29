مازة بين الجزائر وليفركوزن.. طلب خاص قبل دخول تحضيرات "الكان"

- يضع الاتحاد الجزائري لكرة القدم اللمسات الأخيرة على معسكر المنتخب تحضيراً لكأس أمم أفريقيا في المغرب، مع التركيز على انضمام المحترفين، وأبرزهم إبراهيم مازة من باير ليفركوزن، الذي أصبح له دور متصاعد في فريقه. - وافق الاتحاد الجزائري على طلب ليفركوزن بتأخير انضمام مازة للمعسكر، للاستفادة منه في مباريات دوري الأبطال والبوندسليغا، مما يعكس العلاقة الجيدة بين الطرفين. - يولي مدرب المنتخب بيتكوفيتش أهمية لوجود مازة لتعزيز الهجوم، خاصة بعد تراجع نتائج المنتخب في المشاركات السابقة، مع بدء المعسكر في 15 ديسمبر.

يضع الاتحاد الجزائري لكرة القدم اللمسات الأخيرة على برنامج معسكر منتخب الجزائر الأول تحضيراً لكأس أمم أفريقيا المقررة في المغرب بين 21 ديسمبر/كانون الأول و18 يناير/كانون الثاني المقبلين، في وقت يترقب فيه الجهاز الفني انضمام المحترفين، وفي مقدمتهم لاعب باير ليفركوزن الألماني إبراهيم مازة (20 عاماً)، الذي أمسى اسمه حاضراً بقوة في حسابات التحضيرات الأولى للبطولة، بالنظر إلى دوره المتصاعد في ناديه خلال الأسابيع الأخيرة.

وحسب معلومات حصل عليها "العربي الجديد" من مصدر داخل الاتحاد الجزائري لكرة القدم فضّل عدم ذكر هويته، فإن نادي باير ليفركوزن تقدم بطلب رسمي للهيئة التي يرأسها وليد صادي، يقضي بالسماح للاعب إبراهيم مازة بتأخير التحاقه بمعسكر منتخب الجزائر الأول، من أجل الاستفادة منه في مباراة نيوكاسل يونايتد ضمن منافسات دوري أبطال أوروبا، ثم مباراة كولن ضمن منافسات "البوندسليغا". وأفاد المصدر بأن الاتحاد، وبعد التشاور مع مدرب المنتخب فلاديمير بيتكوفيتش (62 عاماً)، وافق على الطلب، في إطار العلاقة الجيدة التي تجمعه بالنادي الألماني، ورغبة الجهاز الفني في تجنب أي توتر قد يؤثر على مستقبل اللاعب.

وتعكس هذه الخطوة الأهمية الكبيرة التي أصبح يكتسيها مازة في تشكيلة ليفركوزن مع المدرب الدنماركي كاسبر هيولماند الذي دفع به أساسياً في الفترة الأخيرة، وهي ثقة ترجمها اللاعب بمستوى لافت، كان أبرز تجلياته ظهوره المميز أمام مانشستر سيتي ونيله إشادة مباشرة من المدرب الإسباني بيب غوارديولا، ما رفع من أسهمه داخل الفريق وفي الأوساط الأوروبية.

وفي المقابل، يولي مدرب منتخب الجزائر بيتكوفيتش أهمية كبيرة لوجود مازة في معسكر "الخُضر"، لما يمكن أن يقدمه من إضافة فنية في أول تجربة قارية له على هذا المستوى، خصوصاً بعد تراجع نتائج المنتخب في آخر مشاركتين في الكاميرون وساحل العاج. ويأمل المدرب البوسني الاستفادة من الديناميكية التي اكتسبها اللاعب برفقة ليفركوزن لتعزيز خيارات الخط الهجومي ومنح المنتخب وجهاً أكثر فعالية في بطولة يتطلع فيها الجمهور الجزائري إلى محو خيبات النسختين السابقتين.

ويُنتظر أن ينطلق معسكر المنتخب في 15 ديسمبر، وهو موعد حدّده الاتحاد الجزائري مراعاة لارتباطات المحترفين بمباريات المسابقات الأوروبية أيام 9 و10 و11 من الشهر نفسه، بينما قد يلتحق بعض لاعبي الدوريات العربية بمركز سيدي موسى في العاصمة الجزائرية قبل هذا التاريخ، بحكم توقف المنافسات لديهم. ورغم أن لوائح "فيفا" تتيح للمنتخبات الاستفادة من لاعبيها قبل 15 يوماً من انطلاق البطولات القارية، إلا أن معظم الاتحادات الأفريقية، ومنها الجزائر، تتجنّب الدخول في صدام مع الأندية الأوروبية، وتفضّل التعامل بمرونة تسمح بالحفاظ على علاقات جيدة وتضمن استمرار التعاون في المستقبل.