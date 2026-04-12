ماري لويز إيتا أول امرأة تتولى تدريب ناد في الدوري الألماني

- ماري لويز إيتا، البالغة من العمر 34 عامًا، تدخل التاريخ كأول مدربة لفريق رجال في البوندسليغا بعد تعيينها مدربة ليونيون برلين، خلفًا لستيفن باومغارت الذي أُقيل بعد خسارة الفريق أمام هايدنهايم. - يونيون برلين يحتل المركز الـ11 بفارق سبع نقاط عن منطقة الهبوط، ويواجه تحديًا كبيرًا لضمان البقاء في الدوري، حيث لم يحقق سوى فوزين من أصل 14 مباراة منذ العطلة الشتوية. - إيتا تسعى لتحقيق نتائج إيجابية في المباريات الخمس المتبقية، بدءًا من مواجهة فولفسبورغ، لضمان بقاء يونيون برلين في البوندسليغا.

أعلن نادي يونيون برلين تعيين، ماري لويز إيتا (34 سنة) مدربة للفريق لتتولى مسؤولية فريق الرجال في منافسات البوندسليغا، لتكون أول مدربة تحصل على هذا المنصب في الدرجة الألمانية الممتازة لكرة القدم، وتدخل التاريخ من أوسع أبوابه.

وأكد نادي يونيون برلين أن لويز إيتا البالغة من العمر 34 عاماً ستتولى المسؤولية خلفاً للمدرب ستيفن باومغارت، الذي أقيل مع مساعديه دانيلو دي سوزا وكيفن مكينا بعد خسارة الفريق (3-1) أمام هايدنهايم صاحب المركز الأخير أمس السبت، وكانت لويز إيتا تدرب فريق الرجال تحت 19 سنة، ووافقت في وقت سابق من هذا الشهر على تولي منصب مدربة فريق يونيون للسيدات في الموسم المقبل، لكن سيكون أمامها الآن خمس مباريات لضمان بقاء يونيون برلين في البوندسليغا.

ودخلت لويز إيتا التاريخ في عام 2023 بوصفها أول مدربة مساعدة في الدوري الألماني وفي الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، كما اضطرت إلى التدخل للقيام بالواجبات الإعلامية بدلاً من المدير الفني نيناد بيليكا عندما تم إيقافه لمدة ثلاث مباريات في عام 2024. وقال هورست هيلدت، المدير الرياضي لنادي يونيون في بيان رسمي، الأحد: "يسعدني أن ماري لويز إيتا وافقت على تولي هذا الدور بصفة مؤقتة قبل أن تصبح مدربة للفريق الأول للسيدات كما هو مخطط له في الصيف".

وتولى باومغارت، اللاعب السابق ليونيون برلين، منصب المدير الفني للفريق خلال فترة العطلة الشتوية لموسم 2024 /2025، لكن هورست هيلدت قال إن النتائج الأخيرة دفعت النادي إلى اتخاذ إجراءات صارمة، وأوضح هيلدت: "مررنا بمسيرة مخيبة للآمال تماماً في الدور الثاني من الموسم حتى الآن، ولن ندع جدول الترتيب يخدعنا، وضعنا لا يزال محفوفاً بالمخاطر ونحن في حاجة ماسة إلى نقاط لتأمين مكاننا في الدوري".

ويحتل يونيون برلين المركز الـ11، بفارق سبع نقاط فقط عن نادي سانت باولي في منطقة الهبوط مع تبقي خمس جولات، وأكد هيلدت: "فوزان من أصل 14 مباراة منذ العطلة الشتوية، والأداء الذي ظهر في الأسابيع الأخيرة لا يمنحنا الثقة في قدرتنا على تغيير الأمور بالوضع الحالي؛ لذلك قررنا البدء من جديد". ويستضيف فريق يونيون برلين في المباراة القادمة فريق فولفسبورغ، الذي يقاتل هو الآخر من أجل البقاء في دوري الأضواء، وتسعى ماري لويز إيتا إلى أن تحقق أول نتيجة إيجابية منذ توليها منصبها الجديد، وستكون مهمتها الأبرز ضمان البقاء ضمن منافسات البوندسليغا.