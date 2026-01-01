ماريسكا يرحل عن تشلسي بسبب نكسة النتائج في الدوري الإنكليزي

- أعلن نادي تشلسي إقالة مدربه الإيطالي إنزو ماريسكا رغم فوزه بلقبي دوري المؤتمر وكأس العالم للأندية في 2025، بسبب النتائج السيئة في ديسمبر واحتلال المركز الخامس في الدوري الإنجليزي بفارق 15 نقطة عن المتصدر أرسنال. - يُعتبر ليام روزينيور، مدرب ستراسبورغ الفرنسي، المرشح الأبرز لخلافة ماريسكا، بفضل العلاقة القوية بين الناديين، مما قد يمنحه فرصة قيادة تشلسي. - التوترات الداخلية والشائعات حول مستقبل ماريسكا، بما في ذلك ارتباطه بيوفنتوس ومانشستر سيتي، ساهمت في قرار الإقالة.

أعلن نادي تشلسي الإنكليزي رسمياً، اليوم الخميس، رحيل مدربه الإيطالي، إنزو ماريسكا (45 عاماً)، رغم فوزه بلقبين كبيرين في عام 2025، ليكون المدير الفني الإيطالي أول مدرب أوروبي كبير يُقال من منصبه في عام 2026، ويُعد الإنكليزي، ليام روزينيور، مدرب ستراسبورغ الفرنسي الحالي، المرشح الأبرز لخلافته، حسب ما أشار إليه موقع "أر.أم.سي" الفرنسي، بسبب العلاقة القوية التي تربط الناديين، ما قد يمنح هذا المدرب فرصة قيادة واحد من أكبر الفرق في أوروبا خلال المواسم الأخيرة.

وعلى الرغم من تتويج "البلوز" بلقبي دوري المؤتمر وكأس العالم للأندية في عام 2025، فقد أُعفي المدرب الإيطالي من مهامه على رأس النادي اللندني مع بداية العام الجديد. وقد دفعت النتائج الكارثية لفريقه في ديسمبر/كانون الأول، واحتلاله المركز الخامس المخيب للآمال في الدوري الإنكليزي الممتاز، بفارق 15 نقطة عن المتصدر أرسنال، إدارة النادي إلى إتمام إجراءات رحيله في الأول من يناير/كانون الثاني 2026. وقد عُرف تشلسي على مرّ تاريخه بإقالة المدربين بشكل سريع في كل مناسبة تشهد فيها النتائج تراجعاً.

وأكد تشلسي في بيان مقتضب نُشر على موقعه الإلكتروني، اليوم الخميس: "مع وجود أهداف هامة لتحقيقها في أربع مسابقات، بما في ذلك التأهل لدوري أبطال أوروبا، يعتقد ماريسكا والنادي أن التغيير يمنح الفريق أفضل فرصة لتغيير مساره هذا الموسم". ولم يُعلن أو يُلمح إلى هوية المدرب الذي سيتولى قيادة الفريق، يوم الأحد، في مباراة الدوري الإنكليزي الممتاز ضد مانشستر سيتي.

وبعيداً عن النتائج الأخيرة، شهد وضع إنزو ماريسكا تحولاً حاسماً خلال الـ 48 ساعة الماضية، وفقاً لعدة وسائل إعلام، فقد تعرّض المدرب لصيحات استهجان من المشجعين خلال التعادل 2-2 أمام بورنموث، كما وُجهت إليه انتقادات لاستبدال كول بالمر في وقت مبكر من المباراة. ولكن وفقاً لتقارير في الصحافة الإنكليزية، ربما لعبت التوترات الداخلية مع بعض الجهات داخل النادي، وخاصة الطاقم الطبي، دوراً في قرار الانفصال عن لاعب خط الوسط الإيطالي السابق. ومن العوامل الأخرى التي ربما أثرت على القرار، الشائعات الكثيرة التي أحاطت بمستقبل إنزو ماريسكا، فقد ارتبط اسمه في العديد من المنافسات بفريق يوفنتوس وحتى مانشستر سيتي في الأشهر الأخيرة، في حال رحيل بيب غوارديولا.