ماروتا يصدم كانسيلو: راتبه الكبير يعرقل انتقاله إلى إنتر

- جواو كانسيلو يثير اهتمام الأندية الأوروبية بعد إعلانه رغبته في مغادرة الهلال السعودي، حيث يتمتع بخبرة واسعة وقدرة على التأثير المباشر. - إنتر ميلان يتفاوض مع كانسيلو لتعويض غياب دينزل دومفريس، لكن الراتب المرتفع الذي يتقاضاه اللاعب يمثل عقبة رئيسية في المفاوضات. - التحديات المالية تسيطر على مستقبل كانسيلو، حيث يتعين على الهلال تحمل جزء من راتبه لتسهيل الإعارة، بينما يظل مستقبل الصفقة معلقاً بانتظار الحلول المالية المناسبة.

فتحت سوق الانتقالات الشتوية ملف جواو كانسيلو (31 عاماً) بعدما أعلن اللاعب البرتغالي رغبته في مغادرة نادي الهلال السعودي، حيث قضى عاماً ونصف عام في الدوري هناك، وتبحث عدة أندية عن تعزيزات دفاعية، من ضمنها كانسيلو الذي يظهر على رأس القائمة، إذ يملك خبرة أوروبية واسعة وقدرة على التأثير المباشر في أيّ فريق ينضمّ إليه.

وكشف رئيس إنتر ميلان جوزيبي ماروتا عن موقف ناديه في ما يخصّ ضمّ كانسيلو، إذ أشار إلى أنّ غياب دينزل دومفريس مدة شهرين دفع الفريق للتفاوض مع اللاعب البرتغالي. وقال ماروتا في تصريحات نقلتها صحيفة سبورت الإسبانية أمس الأحد: "دومفريس سيغيب شهرين إضافيين، ونحن في مفاوضات مع جواو كانسيلو. نحتاج إلى حلٍ في مركز الظهير الأيمن. كانسيلو يتقاضى راتباً مرتفعاً جداً، ونعمل على توضيح هذه المسألة".

ويحدد الراتب الكبير لكانسيلو نقطة الخلاف الرئيسية في المفاوضات، إذ يتقاضى حوالي 15 مليون يورو سنوياً، ما يجعل انتقاله لنصف موسم مكلفاً للغاية، سواء بالنسبة لإنتر أو لأي نادي آخر. وتظهر المفاوضات تعقيدات مالية حقيقية، إذ يُفترض أن يتحمل الهلال حوالي نصف راتبه لتسهيل عملية الإعارة، لكن الاتفاق النهائي لم يُحسم بعد.

ويبذل اللاعب جهوداً للحفاظ على خياراته مفتوحة، إذ يبدو أنّه يميل نحو النادي الذي يضمن له المشاركة الفورية والاستقرار، بينما يواصل إنتر دراسة كلّ الاحتمالات المتاحة ضمن سقف الميزانية. وتبرز تصريحات ماروتا بشكل واضح التحدي المالي، إذ لا يمكن تجاوز الراتب الكبير مهما كانت رغبة النادي في ضم اللاعب، وهو ما يجعل الصفقة حساسة للغاية.

يعكس موقف ماروتا واقع سوق الانتقالات الحالي، إذ باتت الأرقام المالية تتحكم في مصير الصفقات بقوة الأسماء الكبيرة نفسها وخبرتها. ويظل مستقبل كانسيلو معلقاً بين رغبة اللاعب والإمكانات المالية للنادي، مع توقع أن تكون التفاصيل النهائية للراتب هي العامل الحاسم في قبول الصفقة أو رفضها خلال الأيام القادمة.