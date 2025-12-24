مارك ماركيز يعود إلى ركوب الدراجة بعد 78 يوماً من الغياب

- عاد مارك ماركيز إلى ركوب الدراجة بعد 78 يوماً من الغياب، مؤكداً تعافيه من إصابة خطيرة في كتفه اليمنى، وبدأ تدريباته بحذر لاستعادة لياقته البدنية والسيطرة على الدراجة. - تجاوز ماركيز مرحلة العلاج التحفظي وخضع لعملية جراحية ضرورية، مما ساهم في استعادة قدرته على التحكم بالدراجة، وأظهرت الصور والفيديوهات تقدمه الكبير. - رافقه شقيقه أليكس والبرازيلي ديوغو موريرا في التدريبات، حيث استغلوا الفرصة لتجربة الدراجة الجديدة من دوكاتي، مع التركيز على التحضير لاختبارات سيبانغ في فبراير 2026.

عاد الإسباني مارك ماركيز (32 عاماً) إلى ركوب الدراجة، بعد 78 يوماً من الغياب، ليؤكد تعافيه التدريجي من إصابته الخطيرة في كتفه اليمنى. وظهر البطل العالمي تسع مرات على حلبة ألكاراس، إذ خضع لاختبارات دقيقة مع مراعاة الحذر المطلوب، بعد فترة غياب طويلة عن السباقات.

واستأنف ماركيز تدريباته على الدراجة الجبلية، قبل أن ينتقل إلى الدراجة السباقية، مع التركيز على استعادة اللياقة البدنية والسيطرة على الدراجة بعد أشهر من العلاج والتأهيل، وأعرب عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن شعوره بالسعادة للعودة إلى السباقات، وأكد أن هدفه الأساسي التحضير الجيد لاختبارات سيبانغ في فبراير/ شباط 2026.

وتجاوز ماركيز مرحلة العلاج التحفظي، وفقاً لما نشرته صحيفة ماركا الإسبانية، أمس الثلاثاء، إذ كانت إصابته في لوح الكتف اليمنى تتطلب متابعة دقيقة. وبعد عدم تحسن حالته، خضع للعملية الجراحية التي كانت ضرورية لاستعادة كامل قدراته على التحكم بالدراجة، بينما أكدت هذه العودة نجاح عملية التعافي، وأظهرت الصور والفيديوهات تقدمه الكبير على الحلبة.

ورافق ماركيز شقيقه أليكس خلال التدريبات، وانضم إليهما بطل فئة موتو 2 لعام 2025، البرازيلي ديوغو موريرا، لتعزيز الروح التنافسية والاستفادة من الخبرة المشتركة. واستغل الثلاثي فرصة التدريب على حلبة ألكاراس لتجربة الدراجة الجديدة من دوكاتي، والتحضير للانتقال تدريجياً إلى الدراجات السباقية الأكثر تطوراً.

وأكد ماركيز أن العودة كانت خطوة حاسمة نحو استعادة مستواه الكامل، وشدّد على أهمية التدرج في العودة إلى التدريب، قائلاً: "أول يوم على الدراجة. أمامي الكثير من العمل، لكن حان الوقت لجمع ساعات التدريب والتعود على الدراجة. خطوة بخطوة". ويظهر هذا النهج الحذر مدى احترامه لجسده بعد فترة الغياب الطويلة، مع التطلع إلى السباقات المقبلة.

وتؤكد عودة ماركيز إلى ركوب الدراجة بعد 78 يوماً من الغياب أنه لا يزال لاعباً رئيساً في بطولة موتو جي بي، وأن عزيمته وإصراره على التعافي سيساعدانه في المنافسة بقوة، خلال الموسم المقبل. ويترقب عشاقه حول العالم مشاهدة عودته القوية على الحلبة، بعد أن أثبت أن الإصابات لا يمكن أن توقف إرادة البطل الحقيقي.