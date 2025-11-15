مارك ماركيز يخلط أوراق سوق "موتو جي بي" قبل 2027

- مارك ماركيز يترك عالم "موتو جي بي" في حالة ترقب بعد موسم 2025 المذهل مع دوكاتي، حيث يرفض توقيع عقد جديد بسبب إصابته في إندونيسيا، مما يثير التكهنات حول مستقبله. - التغييرات التقنية الكبرى في موسم 2027، مثل تخفيض سعة المحركات واعتماد إطارات جديدة، تجعل ماركيز مترددًا في الالتزام طويل الأمد، حيث يبحث عن المشروع الذي يوفر له أعلى فرص النجاح. - التريث يفتح الباب أمام احتمال عودة ماركيز إلى هوندا، حيث تشير التسريبات إلى دراجة استثنائية لعام 2026، مما يعيد إغراء العودة إلى الفريق الياباني.

رغم الموسم الخارق الذي قدّمه عام 2025 على دراجة دوكاتي، فإنّ النجم الإسباني مارك ماركيز (32 عاماً) يترك عالم "موتو جي بي" معلّقاً على قرارٍ لم يتّضح بعد، إذ يرفض السائق الإسباني حتى الآن توقيع عقد جديد، مفضّلاً التريّث بسبب الإصابة التي تعرض لها في سباق إندونيسيا، والتي ستبعده عن اختبارات الشتاء حتى فبراير/ شباط 2026، ما يضع "دوكاتي" في موقف انتظار يثير تكهّنات حول مستقبل بطل العصر الحديث. واعترف ماركيز، في تصريحات له نقلها موقع "بادوك جي بي"، أول أمس الخميس، بأنّ اتخاذ القرار لا يمكن أن يتم قبل استعادة الرؤية الواضحة، مؤكداً أنّ عام 2027 سيكون مفصلياً وقد يغيّر مستقبل البطولة.

ويُعيد ماركيز ترتيب أوراقه، استناداً إلى التغييرات التقنية الكبرى، التي يحملها موسم 2027، وهو ما يفسّر تحفظه على توقيع أي التزام طويل الأمد، إذ تتضمن القوانين الجديدة تخفيض سعة المحركات إلى 850 سي سي، وإلغاء أنظمة تعديل الارتفاع، واعتماد إطارات بيريللي بدلاً من ميشلان، إضافة إلى تغييرات جوهرية في الديناميكا الهوائية، وتقلق هذه الثورة المتوقّعة حتى العقل المدبّر لـ"دوكاتي"، الإيطالي لويجي دالينيا، وتجعل ماركيز مقتنعاً بأن لا أحد يستطيع ضمان امتلاك الدراجة الأفضل في 2027. ويشدّد البطل الإسباني على أنّ قراره سيكون مزيجاً من الحدس والتحليل والتقييم، بحثاً عن المشروع الذي يوفر له أعلى فرص النجاح في عصر قد يشهد انقلاباً في موازين القوى.

ويفتح التريّث، الذي يبديه النجم الإسباني الباب أمام إمكانية وجود خط اتصال محتمل مع فريقه السابق هوندا، رغم الانفصال المؤلم الذي عاشه عام 2023، ولا سيما أنّ مدير الفريق الياباني، ألبرتو بوغ، لم يُخفِ أن عودة ماركيز ستكون حلماً، رغم صعوبة تصورها قريباً، إلا أن التسريبات القادمة من اليابان تشير إلى أنّ درّاجة هوندا 2026 استثنائية، مقارنة بنسخ السنوات الماضية، ما يعيد إغراء العودة إلى قِمّة المشروع الياباني العريق. وزاد ماركيز من الغموض بخصوص العودة إلى فريقه السابق، بعد أن صرح قائلاً: "لم لا؟ ليس هناك شيء مستبعد. حين يجد الإنسان مكاناً يشعر فيه بالسعادة، فلماذا يتغيّر؟".

وإلى حين عودته في شهر فبراير/ شباط المقبل، سيواصل ماركيز تجميد حركة الميركاتو، إذ سينتظر "دوكاتي" قراره قبل المضي في التعاقدات. وفي المقابل، يراقب "هوندا" و"كي تي إم" المشهد على أمل فتح باب المفاوضات، وجلب السائق رقم واحد إلى صفوفهما.