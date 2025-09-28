مارك ماركيز بطلاً للعالم في موتو جي بي للمرة السابعة

- توج مارك ماركيز بلقب بطولة العالم للموتو جي بي للمرة السابعة بعد أداء مميز في سباق جائزة اليابان الكبرى، ليحسم اللقب قبل خمسة سباقات من نهاية الموسم، معادلاً رقم فالنتينو روسي بسبعة ألقاب. - يشكل هذا الفوز عودة مظفرة لماركيز بعد سلسلة من الإصابات، حيث عبر عن فرحته الكبيرة قائلاً: "أريد فقط الاستمتاع باللحظة"، مشيداً بقدرته على التغلب على الصعوبات. - استعاد ماركيز تألقه مع فريق دوكاتي، ليصبح الدراج الأكثر جمعاً للنقاط في موسم واحد، ويقترب من رقم جاكومو أغوستيني بثمانية ألقاب.

تُوج السائق الإسباني، مارك ماركيز (32 سنة)، مع فريقه "دوكاتي" بلقب بطولة العالم للموتو جي بي للمرة السابعة في مسيرته الرياضية، والأولى منذ عام 2019، وذلك إثر تحقيقه مركزاً جيداً في سباق جائزة اليابان الكبرى، الذي أقيم صباح الأحد.

وحل مارك ماركيز وصيفاً في سباق جائزة اليابان الكبرى، بعد أن قدم مستوى رائعاً وهيمن على معظم فتراته، ليحسم اللقب العالمي قبل خمسة سباقات من نهاية الموسم. وكان حلول ماركيز في المركز الأول أو الثاني سيحسم لقبه بعض النظر عن نتيجة شقيقه الأصغر أليكس، أقرب مطارديه، وبعد عبوره خط النهاية، رفع ماركيز يديه عالياً قبل أن يبكي ويصرخ فرحاً.

ويُشكل هذا الفوز عودة مظفرة بعد كابوس الإصابات الذي عاشه ماركيز، بدءاً من كسر في ذراعه اليمنى في عام 2020، وهي الإصابة التي كادت تدفعه لإعلان الاعتزال، وبعد نهاية السباق عبّر السائق الإسباني عن فرحته الكبيرة وقال في مؤتمر صحافي وهو يذرف الدموع: "من المستحيل حتى التحدث. أريد فقط الاستمتاع باللحظة. صحيح أن ذلك كان صعباً، في غاية الصعوبة. الآن أن معجب بنفسي وكيف أصبح هذا جزءاً مني".

وتُعد هذه المرة الرابعة التي يحسم فيها ماركيز لقبه العالمي في اليابان بعد 2014 و2016 و2018، فعادل رقم غريمه الإيطالي فالنتينو روسي الذي انتقده أكثر من مرة بسبب خطورة قيادته، وأحرز اللقب سبع مرات في مسيرته الزاخرة. وبعدما أنهى الموسم الماضي ثالثاً مع الصانع الإيطالي دوكاتي وفريقه الرديف غريزيني الذي انتقل إليه بعد 11 موسماً مع هوندا، استعاد مارك تألقه، وبات الدراج الأكثر جمعاً للنقاط خلال موسم واحد في تاريخ موتو جي بي، حتى مع بقاء خمس جولات على نهاية الموسم، في وقت عادل رقم روسي بسبعة ألقاب عالمية، وبات في المركز الثاني خلف الإيطالي الآخر جاكومو أغوستيني (ثمانية ألقاب بين سنتي 1966 و1975).