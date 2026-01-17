مارك جيهي.. قلب دفاع في طريقه إلى مانشستر سيتي

- مانشستر سيتي يقترب من ضم المدافع مارك جيهي من كريستال بالاس لتعزيز دفاعه في ظل غياب دياز وغفارديول وستونز، بعد أن أبلغ جيهي ناديه برغبته في عدم تجديد عقده. - جيهي سيكون ثاني صفقات سيتي الشتوية بعد أنطوان سيمينيو، حيث كان قريبًا من الانضمام لليفربول الصيف الماضي، لكن الصفقة ألغيت لعدم تأمين بديل. - يستعد مانشستر سيتي لمواجهة مانشستر يونايتد في الدوري الإنجليزي، حيث يحتل المركز الثاني بفارق ست نقاط عن المتصدر أرسنال.

اقترب نادي مانشستر سيتي الإنكليزي من إتمام صفقة ضم قلب الدفاع الإنكليزي، مارك جيهي، قادماً من فريق كريستال بالاس، حيث أبلغ جيهي، الذي ينتهي عقده هذا الصيف، نادي بالاس بالفعل برغبته في عدم تجديد عقده، وقرر النادي بيعه في سوق الانتقالات الشتوي بدلاً من انتظار رحيله مجاناً في يونيو/حزيران المقبل. وبحسب وكالة الأنباء الإسبانية، أكد مدرب كريستال بالاس، أوليفر غلاسنر، أمس الجمعة، أن اللاعب البالغ من العمر 25 عاماً، لن يكون ضمن تشكيلة الفريق هذا الأسبوع، وأشار إلى أن اللمسات الأخيرة على صفقة انتقاله جارية حالياً، وبذلك، سيُعزز مانشستر سيتي خط دفاعه في ظل غياب روبن دياز، ويوسكو غفارديول، وجون ستونز.

وسيكون قلب الدفاع الإنكليزي، ثاني صفقات فريق مانشستر سيتي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية، بعد نجاح صفقة أنطوان سيمينيو مقابل 72 مليون يورو، وكان جيهي قريباً من الانضمام إلى نادي ليفربول الصيف الماضي، مقابل حوالي 35 مليون يورو، لكن فريق كريستال بالاس لم يتمكن من تأمين بديل للاعب الدولي الإنكليزي في اللحظات الأخيرة، ما أدى إلى إلغاء الصفقة.

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة قوية تجمعه مع غريمه وجاره اللدود، مانشستر يونايتد اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، حيث سيقام اللقاء في ملعب "أولد ترافورد" معقل فريق الشياطين الحمر، حيث يحتل سيتي وصافة البريمييرليغ، برصيد 43 نقطة بفارق ست نقاط عن المتصدر أرسنال صاحب المركز الأول.