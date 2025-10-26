ماركيز يُتوج بطلاً لجائزة ماليزيا في موتو جي بغياب شقيقه النجم

- أليكس ماركيز يتوج بلقب جائزة ماليزيا الكبرى في موتو جي بي 2025، محققًا فوزه الثالث هذا الموسم، مستغلاً غياب شقيقه مارك ماركيز بسبب الإصابة. - سيطر أليكس على السباق منذ اللفة الثانية، مؤكداً إنهاء الموسم في وصافة الترتيب العام، بينما حل بيدرو أكوستا وجوان مير في المركزين الثاني والثالث على التوالي. - اضطر بطل العالم فرانتشيسكو بانيايا للانسحاب بسبب عطل في دراجته، مع تبقي جولتين في الموسم في البرتغال وفالنسيا.

تُوج الإسباني أليكس ماركيز (29 سنة)، سائق فريق دوكاتي-غريزيني، بلقب جائزة ماليزيا الكبرى في منافسات موسم سباقات الدراجات النارية موتو جي بي 2025، في السباق الذي شهد غياب شقيقه النجم، مارك ماركيز، بطل العالم سبع مرات في مسيرته.

وحقق أليكس ماركيز فوزه الثالث في موسم موتو جي بي الحالي، الأحد، مستغلاً غياب شقيقه الأكبر والنجم، مارك ماركيز، وسيطر بالكامل على سباق جائزة ماليزيا الكبرى، الجولة الـ20 من منافسات موتو جي بي، الأحد، على حلبة سيبانغ، ليؤكد إنهاءه الموسم في وصافة الترتيب العام. ويُعد هذا الفوز الأول لأليكس خارج بلاده في 2025، لأنه فاز قبلها بجائزتَي إسبانيا وكتالونيا، وكانت منصة التتويج إسبانية بامتياز، بعدما حل بيدرو أكوستا (كاي تي أم) ثانياً وبطل العالم لعام 2020 جوان مير (هوندا) ثالثاً.

وبعدما كان أول المنطلقين، اضطر بطل العالم لعامَي 2022 و2023، الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا، إلى الانسحاب حين كان ثالثاً قبل ثلاث لفات على النهاية، بسبب عطل في دراجة دوكاتي التي منحته أمس السبت الفوز بالسباق القصير (سبرينت) أمام أليكس ماركيز الذي سيطر، الأحد، على السباق منذ اللفة الثانية من أصل عشرين، بعدما كان ثاني المنطلقين خلف الإيطالي بانيايا.

وتبقى هناك جولتان على نهاية الموسم، إذ يعود الدراجون إلى القارة الأوروبية لخوض جائزتَي البرتغال (9 نوفمبر/تشرين الثاني) وفالنسيا (16 نوفمبر/تشرين الثاني). يُذكر أن شقيق أليكس، مارك، والذي حسم اللقب في الجولة الـ17 في اليابان الموسم الماضي، يغيب بعدما اضطر لإنهاء موسمه باكراً بسبب عملية جراحية في الكتف خضع لها نتيجة إصابة تعرض لها في الخامس من الشهر الحالي خلال سباق إندونيسيا.