ماركيز يكشف خطته لحسم التتويج رسمياً في "موتو جي بي"

- مارك ماركيز، سائق دوكاتي، يقترب من حسم بطولة العالم في "موتو جي بي" خلال الجولة 17 في اليابان، حيث يحتاج إلى ثلاث نقاط أكثر من شقيقه أليكس ماركيز لضمان اللقب. - رغم فرصه الكبيرة، يبقى ماركيز حذراً، مشيراً إلى أن أليكس يحتل المركز الثاني بأداء ثابت، مما يجعل المهمة ليست سهلة، خاصة مع احتمالية هطول الأمطار في حلبة موتيجي. - ماركيز، الذي سبق له التتويج بالبطولة ست مرات، يسعى للحفاظ على مستواه العالي وسط ضغوط المنافسة، معتبراً أن الاحتفال باللقب في السباق الأخير هو الأفضل.

يستعدّ سائق فريق دوكاتي، الإسباني مارك ماركيز (32 عاماً)، لحسم مصير بطولة العالم في "موتو جي بي" انطلاقاً من الجولة 17 التي ستُقام يوم الأحد في اليابان، ذلك أنه سيتوج رسمياً في حال حصل على ثلاث نقاط أكثر من سائق فريق غريسيني شقيقه أليكس ماركيز (29 عاماً)، وبالتالي تبدو فرص سائق فريق هوندا سابقاً كبيرة لإعلان نفسه بطلاً قبل جولات من نهاية البطولة.

ورغم أن فرصه كبيرة لحسم اللقب رسمياً، فإن ماركيز ظهر معتدلاً في حديثه عن مصير اللقب، إذ قال في تصريحات نقلها موقع موتور سبورت الفرنسي، أمس الاثنين: "أشعر بأن الناس يعتبرون فوزي بالبطولة في اليابان أمراً مفروغاً منه. وللوصول إلى ذلك، عليّ تسجيل ثلاث نقاط أكثر من أليكس، وهو أمر ليس بالسهل. إنه يحتل المركز الثاني في البطولة، وأداؤه ثابت، وقد خاض سباقين جيدين في ميزانو، وحققنا عدد النقاط ذاته".

وبالنسبة إلى خطته لحسم اللقب، قال بطل العالم المرتقب: "سأحاول الحفاظ على العقلية نفسها في اليابان. قد تمطر، وأليكس سريع جداً... أحب حلبة موتيجي، لطالما كانت جيدة بالنسبة لي، وهو كذلك، وقد فاز هناك عدة مرات. حالياً، لا أشعر بأي ضغط. أودّ الشعور به، أحب الضغط، مثل الضغط الذي تشعر به يوم الأحد قبل السباق. عندما لا يكون هناك ضغط، أسترخي". وتابع: "إنه يقترب (التتويج رسمياً)، هذا مؤكد. صحيح أنني قلتُ سابقاً إن أفضل الألقاب هي تلك التي نحتفل بها في السباق الأخير، في اللفة الأخيرة. لا أحد يرغب أبداً في الوصول إلى هذا الحد، لكنها أفضل طريقة للاحتفال! لقد عملتُ بجدّ، وأنا قادمٌ من سنواتٍ صعبة للغاية... سنرى، لا أريد التحدث عن ذلك. أريد فقط الحفاظ على هذا الزخم والحفاظ على مستواي".

ويملك مارك ماركيز فرصاً كبيرة لحسم بطولة العالم، باعتبار أن الفارق مهم للغاية عن ملاحقيه قبل ست جولات من نهاية الموسم، وبالتالي سيكون من شبه المستحيل على ملاحقيه قلب الطاولة مع العروض القوية التي يقدمها في كل مرحلة والتي جعلته يفرض سيطرة تاريخية على منافسات الموسم الحالي بعروض أعادت إليه الاعتبار مجدداً، كما سبق له التتويج في منافسات بطولة العالم في "موتو جي بي" في ست مناسبات سابقة.