ماركيز يقترب من حسم مستقبله مع فريق دوكاتي

- يقترب مارك ماركيز من تجديد عقده مع فريق دوكاتي حتى عام 2028، بعد تألقه في الموسم الماضي وسيطرته على بطولة العالم، مما يعزز رغبة الفريق في استمراره. - من المتوقع الإعلان الرسمي عن تجديد العقد قبل موسم 2026، بينما يظل مستقبل زميله فرانشيسكو بانيايا غير مؤكد بسبب عدم رضاه عن أداء الدراجة. - لم تُكشف تفاصيل مالية عن العقد الجديد، لكن نجاح ماركيز قد يدفع دوكاتي لتقديم عرض مالي مميز لضمان استمرار سيطرتهم على البطولة.

اقترب الدراج الإسباني مارك ماركيز (32 عاماً)، من التوصل إلى اتفاق مع فريق دوكاتي، من أجل تمديد التجربة بينهما. ويَنتهي العقد الذي يربط بطل العالم في "موتو جي بي" لعام 2025، مع فريق دوكاتي بنهاية العام الحالي، إلّا أن رغبة مشتركة في مواصلة التجربة مواسم إضافية، ستكون السبب في تجديد العقد، وذلك بعد التألق اللافت للسائق الإسباني في الموسم الماضي الذي فرض فيه سيطرة كاملة على البطولة، ونجح في خطف بطولة العالم دون أي يواجه صعوبات.

وذكر موقع موتورسبورت الفرنسي، أمس السبت، أن الاتفاق بين الطرفين حصل منذ أيام قليلة، ومن المتوقع أن يجري الإعلان الرسمي عن تجديد العقد قبل بداية موسم 2026، بعد حسم بعض التفاصيل البسيطة، إذ سيُمضي ماركيز على عقدٍ لموسم 2028، وبالتالي سيضمن دوكاتي بقاء النجم الإسباني مواسم إضافية في انتظار حسم مستقبل زميله، الإيطالي فرانشيسكو بانيايا، بطل العالم في 2022 و2023، الذي قد يخوض في سنة 2026، عامه الأخيرة مع الفريق، لأنه، وفق الموقع، لم يكن راضياً عن أداء الدراجة الموسم الماضي وتذمّر علناً في عديد المناسبات، مع فشله في تحقيق أرقام زميله في الفريق الذي خطف منه النجومية، وبالتالي فإنّ دوكاتي قد يختار عدم تمديد عقده وهو أمر بات محتملاً بشكل كبير.

وأشار الموقع الفرنسي، إلى أنه لم تتسرب معطيات بشأن التفاصيل المالية الخاصة بالعقد الجديد والامتيازات التي سيحصل عليها السائق الإسباني، ولكن من المؤكد أن نجاح ماركيز في الموسم الماضي، سيدفع دوكاتي إلى تقديم عرض مالي مميز يتماشى مع ما قدمه السائق للفريق وتألقه اللافت حتى يضمن دوكاتي مواصلة السيطرة على بطولة العالم وحصد المزيد من الألقاب.