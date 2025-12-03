ماركيز يعترف: دفعت ثمناً باهظاً من أجل اللقب التاسع

- مارك ماركيز يختتم عاماً استثنائياً بفوزه بلقبه العالمي التاسع في "موتو جي بي" مع فريق دوكاتي، رغم تحديات الإصابات والعمليات الجراحية، معبراً عن إنجازه بشعار "أكثر من مجرد رقم". - بعد إصابته في إندونيسيا، يركز ماركيز على التعافي والعودة أقوى في 2026، مشيداً بدعم شقيقه أليكس خلال سنوات الإصابة، ومؤكداً على أهمية الاحترام في المنافسة. - ماركيز يعترف بأن اللقب التاسع كان الأكثر تحدياً، مشيراً إلى أن رحلة العودة كانت مؤلمة لكنها ملهمة، مع تركيزه الكامل الآن على الموسم المقبل.

يختتم النجم الإسباني مارك ماركيز (32 عاماً)، سنة تُعدّ من الأفضل في مسيرته، بعدما عاد إلى قمة منافسات "موتو جي بي" رفقة فريق دوكاتي، إثر أربع سنوات مليئة بالإصابات والعمليات والألم. وفي 28 سبتمبر/أيلول، وبسباق اليابان، توّج بلقبه العالمي التاسع، محتفلاً بشعار عبّر عن حجم الإنجاز: "أكثر من مجرد رقم".

ورغم إصابته الأخيرة في إندونيسيا، التي منعته من الاستمرار على الحلبة حتى نهاية الموسم، بدا ماركيز في حواره مع صحيفة سبورت الإسبانية، متفائلاً بمرحلة التعافي، موضحاً أنه يخضع لمراجعات طبية منتظمة، ويقضي ساعات طويلة في العلاج الطبيعي، وسط هدف واحد: العودة أقوى في 2026.

واعترف ماركيز بأنّه لم يتخيّل إطلاقاً أن يقدّم موسماً خارقاً، مثل الذي أنهاه بلقب حُسم قبل خمس جولات من النهاية، مؤكداً: "لم أتوقع ذلك مطلقاً، لقد كان عاماً شبه مثالي". كما أشار إلى أنّ الموسم المقبل سيكون أكثر تعقيداً، مع وجود منافسين شرسين، وفي مقدمتهم شقيقه أليكس، بصفته وصيف بطل العالم.

وعن تأثير غيابه عن تجارب فالنسيا، قال: "غيابك عن الدراجة دائماً يكلّفك، لكن المخاطرة بالعودة المبكرة كانت ستُعرضني لانتكاسة جديدة، وهذا ما لا أريده". واستعاد ماركيز لحظة صعود عائلته إلى منصة الاحتفال في فالنسيا، مؤكداً أنها كانت "لحظة عفوية خرجت من القلب"، كما تحدث عن الدعم الذي قدمه شقيقه خلال سنوات الإصابة، معترفاً: "أليكس ساعدني بشكل مباشر وغير مباشر. كان سبباً كبيراً في خروجي من الظلام".

وفي أكثر تصريحاته قوة، قال ماركيز: "اللقب التاسع كان الأكثر بحثاً والأكثر صراعاً. دفعت ثمناً باهظاً في كل الجوانب، خصوصاً بدنياً وذهنياً"، موضحاً أن رحلة العودة "من القمة إلى الهاوية ثم الصعود مجدداً" كانت مؤلمة لكنها ملهمة للكثيرين.

وتطرق البطل الإسباني لعلاقته مع فالنتينو روسي، مؤكداً أنه مع تقدّمه في العمر، تعلّم معنى احترام المنافسين: "من المستحيل أن تعيش بالحقد، الاحترام هو الأساس"، كما رفض الهجوم على ماركو بيتزكّي، الذي تسبّب في إصابته الأخيرة قائلاً: "هذا هو السباق. الأخطاء تحدث دائماً". وفي ختام حديثه، شدد ماركيز على أن تركيزه الكامل الآن منصبّ على موسم 2026، قائلاً: "اتخاذ القرارات في هذا العمر مختلف. سأفعل ما هو أفضل لمسيرتي، سواء مع شقيقي أو بدونه".