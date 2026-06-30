ماركيز يشرح حقيقة شائعة عودته إلى هوندا: لم نصل إلى مرحلة الحسم

- أعلن الدراج الإسباني مارك ماركيز عن تمديد عقده مع فريق دوكاتي لمدة عامين إضافيين، ليواصل المشاركة في سباقات "موتو جي بي" حتى سن 35 عامًا، معتبراً أن القرار كان محورياً في ظل إصابته الحالية. - أكد ماركيز أنه كان صريحًا مع إدارة دوكاتي بشأن عدم تجديد العقد إذا لم يتعافَ من إصابته، نافياً الشائعات حول انتقاله إلى فريق هوندا، حيث لم تكن هناك مفاوضات جدية. - جدد ماركيز عقده حتى عام 2028، مشيرًا إلى أن دوكاتي قدمت عرضًا محترمًا، مما جعله يشعر بالسعادة والانسجام، بينما كانت محادثاته مع هوندا غير رسمية.

يُعد الدراج الإسباني مارك ماركيز (33 عاماً) أول من أعلن عن تمديد عقده مع فريق دوكاتي لمدة عامين إضافيين، لأنه يُريد مواصلة خوض سباقات بطولة العالم في الدراجات النارية "موتو جي بي" حتى سن 35 من عمره، قبل أن يُحدد بعدها مستقبله.

وقال مارك ماركيز في تصريحاته، التي نقلتها صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية، الثلاثاء: "لقد كان القرار يدور حول الاستمرار في خوض المنافسات من عدمه، وبخاصة مع وضع الإصابة التي أعاني منها، وطلب مني عدم الاستعجال في اتخاذ أي قرار خلال رحلة علاجي، وإدارة دوكاتي منحتني الوقت، وكل شيء سار على ما يرام".

وتابع ماركيز: "لقد كنت صريحا منذ البداية مع إدارة فريق دوكاتي، وأبلغتهم بأنني لن أجدد عقدي في حال عدم قدرتي على الشفاء من الإصابة، التي جعلتني أخضع لعملية جراحية، والشائعات التي روجتها وسائل الإعلام بربطي مع فريق هوندا لم تكن صحيحة بشكل تام، لأنها لم ترتق لمرحلة الجدية واتخاذ القرارات النهائية الحاسمة".

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وختم مارك ماركيز حديثه: "قمت بتجديد عقدي حتى عام 2028، وبعدها سأرى ما سأفعله في مسيرتي، لأنه لا يمكن أن يخوض الإنسان بعمر متقدم 22 سباقاً بهذه الطريقة، وبخاصة أنها تستنزف الطاقة، لكنني الآن باقٍ مع فريق دوكاتي، التي قدمت عرضها وشعرت فيه بالاحترام، لذلك وافقت على البقاء مع أناس أشعر معهم بالسعادة والانسجام، ومسألة العودة إلى هوندا كانت عبارة عن محادثات غير رسمية، ووضعت فيها الكثير من الشروط، التي تحترم فريق دوكاتي".