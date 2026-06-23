ماركيز يجدّد عقده مع دوكاتي وحلم تجاوز فالنتينو روسي قائم

- مارك ماركيز يمدد عقده مع فريق دوكاتي حتى نهاية 2028، بعد تحقيقه إنجازات تاريخية في موتو جي بي، منها معادلة رقم فالنتينو روسي والفوز بـ 11 سباقاً أساسياً في 2025. - ماركيز يحتل المركز الثاني في ترتيب بطولة العالم بفارق 40 نقطة عن المتصدر، بعد فوزه بسباق جائزة تشيكيا الكبرى، ويواصل السعي لتحقيق أهداف أكبر في رياضته المفضلة. - بطولة موتو جي بي تشهد تعديلات جوهرية بدءاً من 2027، تشمل خفض سعة المحركات وتبسيط الديناميكية الهوائية واعتماد إطارات جديدة.

قرر بطل العالم، الإسباني مارك ماركيز (33 عاماً)، تمديد عقده مع فريق دوكاتي المنافس في فئة موتو جي بي للدراجات النارية حتى نهاية موسم 2028 بحسب ما أعلن الصانع الإيطالي اليوم الثلاثاء، والذي يضع ثقته في دراجه لتحقيق المزيد من الإنجازات خلال الفترة المقبلة.

وكان ماركيز قد هيمن على بطولة العالم خلال العام الماضي ليصل إلى اللقب السابع في الفئة الأعلى للدراجات النارية، معادلاً رقم منافسه السابق والمعتزل، الإيطالي فالنتينو روسي، وذلك خلال موسمه الأول مع دوكاتي، مع العلم أنّه حصد إنجازاً تاريخياً خلال عام 2025 من خلال تحقيقه 545 نقطة، وهو أمرٌ لم ينجح في أي دراج تاريخياً في الوصول إليه من خلال التتويج في 11 سباقاً في السباقات الأساسية و14 اننتصاراً في منافسات السرعة.

وقال ماركيز في بيانٍ رسمي: "أواصل القيادة لأنني أحب هذه الرياضة وأرغب في تحقيق أهداف أكبر. أنا مقتنع بأن هذا هو المكان الذي يمكنني فيه بلوغ تلك الأهداف"، مع العلم أنّ الإسباني يحتلّ في الوقت الراهن، المركز الثاني في ترتيب بطولة العالم بفارق 40 نقطة عن المتصدر الإيطالي ماركو بيتزيكي، وذلك عقب فوزه الأحد بسباق جائزة تشيكيا الكبرى، محققاً انتصاره الثاني توالياً عقب غيابه عن سباقَين بسبب كسر في القدم.

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وجاء تجديد عقد ماركيز في مرحلة تشهد فيها بطولة العالم للموتو جي بي تعديلات جوهرية من خلال تطبيق لوائح فنية جديدة اعتباراً من عام 2027، مثل خفض سعة المحركات إلى 850 سنتيمتراً مكعباً، وتبسيط الجوانب الديناميكية الهوائية، إضافة إلى اعتماد إطارات جديدة من شركة بيريللي.