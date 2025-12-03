- تقلصت بعثة منتخب العراق في كأس العرب 2025 إلى 22 لاعباً بعد مغادرة ماركو فرج للانضمام إلى نادٍ أوروبي، حيث رفض ناديه الجديد مشاركته في البطولة لكونها خارج أيام "فيفا" الرسمية. - أكد الاتحاد العراقي لكرة القدم أن لوائح البطولة تمنع إضافة لاعبين جدد قبل المباراة الأولى بـ 24 ساعة إلا بتقرير طبي، مما يضطر المنتخب للاعتماد على 22 لاعباً فقط. - ماركو فرج يقترب من الانضمام إلى نادي فينيزيا الإيطالي لتعزيز صفوفه في دوري الدرجة الثانية، حيث يحتل النادي المركز الخامس ويستعد لمرحلة الحسم.

تقلصت بعثة منتخب العراق المشاركة في كأس العرب 2025 في قطر إلى 22 لاعباً، بعد رحيل ماركو فرج (21 عاماً)، نظراً لانتقاله الوشيك إلى أحد الأندية الأوروبية. ونظراً لأنّ بطولة كأس العرب تُقام خارج الأيام الرسمية، التي حدّدها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" للمنافسات الدولية، فيحق للأندية رفض التحاق لاعبيها بمنتخباتهم الوطنية، في مثل تلك البطولات، وهو ما حدث لماركو مع ناديه الجديد، ليضطر اللاعب إلى مغادرة معسكر "أسود الرافدين" في الدوحة.

وأكد الاتحاد العراقي لكرة القدم، في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: "غادر بعثة المنتخب الوطني اللاعب ماركو فرج بعد اتفاقه الرسمي مع أحد الأندية الأوروبية، لتمثيلها في المرحلة المقبلة، ولأنّ بطولة كأس العرب 2025 خارج أيام فيفا، فقد رفض النادي استمرار اللاعب مع المنتخب الوطني"، وأضاف البيان: "نظراً لأنّ لوائح بطولة كأس العرب تحول دون إضافة أي لاعب قبل انطلاق المباراة الأولى بـ 24 ساعة، إلّا بتقرير طبي، فإن المنتخب الوطني سيعتمد على 22 لاعباً".

وبحسب تقارير صحافية محلية، بات ماركو فرج قريباً من إتمام انتقاله إلى نادي فينيزيا، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية بإيطاليا، في ظل رغبة النادي في تعزيز صفوفه. ويحتل فينيزيا حالياً المركز الخامس في جدول الترتيب، ويعمل على دعم صفوفه قبل مرحلة الحسم، ما يجعل صفقة ماركو فرج خياراً مهماً للفريق الإيطالي في الفترة المقبلة. ويقص المنتخب العراقي شريط مواجهاته ببطولة كأس العرب "قطر 2025"، اليوم الأربعاء، بلقاء نظيره البحريني (الساعة 16:30 بتوقيت القدس المحتلة)، في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة.