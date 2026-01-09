ماركو فرج يخوض التحدي الإيطالي.. من درس علي جاسم إلى نموذج عدنان

- ماركو فرج ينضم إلى فينيزيا الإيطالي: أعلن نادي فينيزيا عن توقيع عقد مع اللاعب العراقي ماركو فرج حتى 2030، في خطوة تمثل تحدياً جديداً له في إيطاليا بعد نجاحات وإخفاقات سابقة للاعبين عراقيين هناك. - مسيرة فرج الكروية: وُلد فرج في النرويج وبدأ مسيرته في أكاديمية يرف قبل الانتقال إلى سترومسغودسيت، حيث لعب 122 مباراة وسجل 29 هدفاً. يحمل الجنسيتين النرويجية والعراقية وشارك في 8 مباريات دولية مع العراق. - تطلعات فرج مع فينيزيا: أعرب فرج عن فخره بالانضمام إلى فينيزيا، مشيراً إلى طموح النادي واستقراره، ومؤكداً عزمه على تقديم أفضل ما لديه لإسعاد الجماهير.

أعلن نادي فينيزيا الإيطالي، مساء الخميس، توصّله إلى اتفاق رسمي مع نادي سترومسغودسيت النرويجي، لضم الدولي العراقي ماركو فرج (21 عاماً) بصفة انتقال دائم، في تجربة جديدة للاعب عراقي في إيطاليا، بعد أن حملت سابقاتها نجاحات وإخفاقات، ما يجعل مهمة فرج محاطة بتحدٍّ حقيقي.

فرج، الذي وُلد في مدينة غريمستاد النرويجية، وقّع عقداً يربطه بالنادي الذي يحتل المركز الثالث في دوري الدرجة الثانية الإيطالي، حتى 30 يونيو/حزيران 2030. ويُعد اللاعب، المولود عام 2004، نتاج أكاديمية نادي يرف في النرويج، قبل أن ينتقل إلى سترومسغودسيت عام 2022، حيث وقّع أول عقد احترافي في مسيرته. وخلال تجربته مع سترومسغودسيت، خاض 122 مباراة في مختلف المسابقات، سجل خلالها 29 هدفاً وقدم 6 تمريرات حاسمة في الدوري والكأس المحليتين. ويحمل فرج الجنسيتين النرويجية والعراقية، واختار تمثيل المنتخب العراقي، حيث شارك مع "أسود الرافدين" في ثماني مباريات دولية حتى الآن.

وقال اللاعب للموقع الرسمي للنادي بعد صفقة انضمامه: "هذه الخطوة تمثل مصدر فخر وحماس كبيرين بالنسبة لي، وأتطلع إلى اللعب أمام جماهير النادي والشعور بشغفهم، تجاه فريق يمتلك تاريخاً مميزاً وطابعاً فريداً". وبين، أنه سيبذل كل ما لديه لإسعاد الجماهير، مشيراً إلى أن اختياره لفينيزيا جاء بعد أن لمس منذ البداية مشروعاً طموحاً، ونادياً مستقراً يتمتع بمنشآت ممتازة، معتبراً تمثيل مدينة استثنائية مثل البندقية، شرفاً كبيراً له، ومتطلعاً إلى وضع إمكاناته تحت تصرف الجهاز الفني، لبدء هذه المرحلة الجديدة.

فرج ما بين درس علي جاسم ونموذج عدنان

يأمل فرج في تقديم تجربة تختلف تماماً عن تلك التي خاضها جناح منتخب العراق، علي جاسم، رفقة نادي كومو، كون الأخير لم يلعب أكثر من 9 دقائق فقط مع الفريق الأول في الموسم الماضي، توزعت لدقيقة واحدة في لقاء ضد فيرونا في الكالتشيو، وثماني دقائق أخرى أمام نادي تورينو، قبل أن يُعارَ إلى نادي ألميري الهولندي، ثم ينتقل لاحقاً إلى النجمة السعودي. وفي المقابل، كانت هناك تجربة مثالية للاعب العراقي علي عدنان في إيطاليا، عندما حمل قميص نادي أودينيزي (2015-2019)، إذ خاض معه 70 مباراة رسمية في مختلف المسابقات، سجل خلالها هدفاً واحداً، وقدم أربع تمريرات حاسمة، كما أُعيرَ أيضاً إلى نادي أتلانتا، الذي مثله في أربع مباريات.