ماركو أسينسيو على بعد خطوة من نادٍ إسباني

- ماركو أسينسيو، نجم فنربخشة، يتصدر سوق الانتقالات الشتوية، حيث يسعى فياريال الإسباني لشراء عقده، رغم عقبة مطالب فنربخشة المالية التي تتراوح بين 20 و25 مليون يورو. - فياريال يراقب تألق أسينسيو منذ انضمامه لفنربخشة، حيث استعاد بريقه بعد تجارب في دوريات أوروبية، منها الدوري الإنجليزي مع أستون فيلا. - أسينسيو يرغب في العودة لإسبانيا بعد تجربة غير موفقة مع باريس سان جيرمان، حيث يسعى للعب بانتظام لضمان مكانه في مونديال 2026.

يتصدر نجم نادي فنربخشة التركي، الإسباني ماركو أسينسيو (29 عاماً)، قائمة الأسماء التي ستشعل سوق الانتقالات الشتوية المقبلة، بعدما دخل أحد أبرز فرق "الليغا" بشكل جدي في الفترة الماضية، من أجل حسم صفقته بشكل نهائي. وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أمس الخميس، أن ماركو أسينسيو يُعد أحد أبرز النجوم، الذين تريدهم الأندية في سوق الانتقالات الصيفية، لكن فريق فياريال الإسباني يعمل على حسم صفقته نهائياً في "الميركاتو" الشتوي المقبل، عبر شراء عقده من فنربخشة، الذي يريد الاستفادة من قيمة الصفقة مالياً.

وتابعت أن فياريال يريد حسم صفقة ماركو أسينسيو في الشتاء، تمهيداً لانتقاله في سوق الانتقالات الصيفية، لكنه يواجه عقبة كبرى، وهي عدم رغبة فنربخشة التركي برحيل النجم الإسباني، الذي يستطيع اللعب في أكثر من مركز، دون الحصول على أرباح مالية تتراوح بين 20 و25 مليون يورو، وهو مبلغ مالي ضخم بالنسبة إلى "الغواصات الصفراء".

وأوضحت أن فياريال تابع ما فعله ماركو أسينسيو منذ انضمامه إلى فنربخشة، في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، بعدما استطاع صاحب الـ 29 عاماً استعادة تألقه الكبير، خاصة أنه اكتسب الخبرة باللعب في عدد من الدوريات الأوروبية، خاصة الدوري الإنكليزي الممتاز، عندما ذهب على سبيل الإعارة إلى أستون فيلا.

وختمت الصحيفة أن ماركو أسينسيو يرغب بالعودة إلى إسبانيا مرة أخرى، بعدما انتهت رحلته مع ريال مدريد في صيف 2023، ورفض حينها الفريق الملكي تجديد عقده، الأمر الذي دفع الجناح إلى الرحيل مباشرة لباريس سان جيرمان، لكنه اصطدم بواقع صعب، وهو عدم قدرته على خوض المواجهات أساسياً، ما كلفه الجلوس على مقاعد البدلاء، ليغيب بذلك عن منتخب إسبانيا، وهو ما لا يريده الآن، لأنه يرغب باللعب في مونديال 2026.