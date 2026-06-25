"ماركا": حكيمي أسطورة أفريقيا الحية

- أشرف حكيمي، قائد منتخب المغرب، يُعتبر "أسطورة حية في أفريقيا" بعد فوزه بجائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2025، وهو مرشح للفوز بها مرة أخرى بعد تتويجه بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان. - حكيمي قد يصبح اللاعب الأفريقي الأكثر تتويجاً في التاريخ، متفوقاً على يحيى توري وصامويل إيتو، حيث يمتلك حالياً 18 لقباً مع أندية كبرى مثل ريال مدريد وبوروسيا دورتموند وإنتر ميلان. - رغم الأزمة الأخيرة، يواصل حكيمي التألق مع منتخب المغرب، حيث قاد الفريق إلى المركز الرابع في كأس العالم 2022، ويُعتبر أفضل ظهير في العالم بدعم من مدربه محمد وهبي.

وصفت صحيفة ماركا الإسبانية، قائد منتخب المغرب، أشرف حكيمي (27 عاماً)، بأنه "أسطورة حية في أفريقيا"، بعدما حصد الكثير من النجاحات في مسيرته وآخرها حصوله على جائزة أفضل لاعب في أفريقيا لعام 2025، وذلك عقب نيله الوصافة في مناسبتين سابقتين في 2023 و2024، وهو مرشح لتحقيق الجائزة مرة ثانية في العام الحالي، إثر تتويجه بدوري أبطال أوروبا مع باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأكدت الصحيفة الإسبانية، الخميس، أن حكيمي يمكن أن يصبح اللاعب الأفريقي صاحب أكبر عددٍ من التتويجات في مسيرته ويصل إلى اللقب الـ19 قريباً، متفوقاً على النجم العاجي السابق، يحيى توري والكاميروني صامويل إيتو، وكل لاعب منهما تُوِّج بـ18 لقباً خلال مسيرته. وقد حصد ألقاباً في عديد المسابقات مع الأندية التي لعب لها، وهي ريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني وإنتر ميلان الإيطالي وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وتابعت الصحيفة حديثها عن "ملك أفريقيا" الجديدة كما وصفته وقالت: "لا يوجد لاعب في القارة لديه مشاركات في كأس العالم أكثر منه (14 مشاركة). وهو رقم يمكنه تحسينه بلا شك". ولعب حكيمي، الذي سجل 13 هدفاً و21 تمريرة حاسمة في 100 مباراة مع "أسود الأطلس"، ثلاث مباريات في روسيا عام 2018 (ظهيراً أيسر)، وسبع مباريات في قطر عام 2022، و3 بصفته قائداً، في النسخة الحالية التي تقام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك عام 2026. وفي نسخة قطر عام 2022، قاد المغرب إلى أفضل حصاد لمنتخب أفريقي في تاريخ كأس العالم، حيث احتل المركز الرابع، كذلك فإنه ثاني لاعب مغربي يسجل ويصنع هدفاً في مباراة في كأس العالم، منذ تألق عبد الجليل هدة الملقب بـ"كماتشو" في كأس العالم 1998.

وأشارت الصحيفة إلى أن حكيمي يحصد دعماً قوياً، رغم أنه مرّ بأزمة خلال الفترة الماضية بعدما وجهت إليه تهمة الاغتصاب، ولكنه يُشارك أساسياً مع منتخب بلاده ويظهر شخصية قوية مساهماً في الانتصارات، وقد دعمه مدربه محمد وهبي بعد مباراة اسكتلندا الماضية، قائلاً: "هل رأيتم ما فعله على أرض الملعب؟ لقد لعب مباراة استثنائية، إنه هادئ، ونحن كذلك. كان مركزاً، وهادئاً جداً، وهو أفضل ظهير في العالم. إنه مهم جداً بالنسبة إليّ وإلى المغرب بأكمله".