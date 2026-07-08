ماركا تكشف الملف الأسود لحكم "الفار" في لقاء مصر والأرجنتين

- تقرير صحيفة ماركا الإسبانية يسلط الضوء على الجدل حول حكم الفيديو المساعد "الفار" جيروم بريسارد في مباراة مصر والأرجنتين بكأس العالم 2026، حيث ألغى هدفًا مصريًا مثيرًا للجدل. - بريسارد تورط في حوادث مثيرة للجدل في المواسم الأوروبية، مثل مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي، حيث اتهم بالتحيز، ومباراة ريال مدريد وبنفيكا التي شهدت احتجاجات على عدم معاقبة سلوك عنيف. - رغم اختياره كأفضل حكم في الدوري الفرنسي، واجه بريسارد انتقادات قوية في بلاده، خاصة في كلاسيكو فرنسا بين باريس سان جيرمان ومرسيليا.

كشف تقرير نشرته صحيفة ماركا الإسبانية عن الملف الأسود لحكم غرفة الفيديو المساعد "الفار"، لمباراة مصر والأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم 2026. وكان الفرنسي جيروم بريسارد في غرفة "الفيديو" خلال هذه المباراة وقد تدخل في مناسبة وحيدة عندما طلب من مواطنه فرانسوا لوتسييه مراجعة عملية هدف مصر الملغى في الشوط الثاني. وجاء في الصحيفة المدريدية: "كان الحكم الفرنسي من أبرز شخصيات المباراة بعدما طالب مواطنه بإلغاء الهدف المصري الثاني".

واستعرضت ماركا، أمس الثلاثاء، بعض الحالات التي تسبب فيها الحكم الفرنسي وأثارت جدلاً في الفترة الأخيرة، حيث قالت: "الحقيقة أن سجل بريسارد لا يُظهره بمظهرٍ جيد. فقد تورط الحكم الفرنسي في العديد من الحوادث المثيرة للجدل في المواسم الأوروبية الأخيرة. في الموسم الماضي، أدار جيروم بريسارد مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي. واستنكر ريال مدريد معاملة الحكم الفرنسي غير المتكافئة، حيث احتسب خطأً على روديغر، لكنه لم يحتسبه على أسينسيو بعد دقائق قليلة. كما كان حاضراً أيضًا خلال مباراة ريال مدريد وبنفيكا، التي احتج فيها النادي البرتغالي على لكمة فالفيردي لسامويل دال. ولم يلحظ الحكم الحادثة.

وقدّم نادي بنفيكا شكوى إلى الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" بشأن سلوك لاعب ريال مدريد العنيف: "يأسف بنفيكا لأنه، على الرغم من الأدلة الدامغة في اللقطات المصورة التي تُظهر الاعتداء على لاعب بنفيكا صامويل دال، قرر الاتحاد الأوروبي لكرة القدم عدم اتخاذ أي إجراء تأديبي. كان هذا بلا شك خطأً يستحق بطاقة حمراء، لكنه لم يُعاقب عليه خلال المباراة".

واختير بريسارد أفضل حكم في الدوري الفرنسي في الموسم الماضي وأدار نهائي كأس فرنسا بين لانس ونيس، لكنه واجه انتقادات قوية في بلاده في السنوات الماضية، خاصة عندما أدار كلاسيكو فرنسا بين باريس سان جيرمان ومرسيليا في عام 2000 وطرد خمسة لاعبين، مثلما أكدت صحيفة لوباريزيان الفرنسية. وشهد لقاء مصر والأرجنتين جدلاً واسعاً بشأن قرارات الحكم الرئيسي وعدم تدخل تقنية "الفيديو" في بعض الحالات، وخاصة هدف الأرجنتين الثالث.