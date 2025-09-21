مارتينيلي يستعيد بريقه: تألق في خدمة أرتيتا

- تعادل مانشستر سيتي وأرسنال 1-1 في قمة الدوري الإنجليزي، حيث سجل غابرييل مارتينيلي هدف التعادل في الوقت بدل الضائع بعد تقدم إرلينغ هالاند لسيتي. - استعاد مارتينيلي تألقه بعد الانتقادات، مسجلاً هدفاً في المباراة وهدفاً وتمريرتين حاسمتين في دوري الأبطال، مما يعزز مكانته كلاعب رئيسي تحت قيادة ميكيل أرتيتا. - يمتد عقد مارتينيلي مع أرسنال حتى 2028، ويأمل الجمهور في مواصلة تألقه بعد تسجيله 15 هدفاً في الدوري قبل ثلاثة مواسم.

لم يحافظ مانشستر سيتي على تقدمه، ليسقط في فخ التعادل الإيجابي 1-1 في اللحظات الأخيرة أمام مضيفه أرسنال، اليوم الأحد، في قمة مباريات المرحلة الخامسة لبطولة الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم، بعد أن عدل البرازيلي غابرييل مارتينيلي النتيجة لـ"المدفعجية" في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للقاء.

وأحرز الجناح البرازيلي هدف التعادل، بعد أن بادر النجم النرويجي إرلينغ هالاند بالتسجيل لمانشستر سيتي مبكراً في الدقيقة التاسعة من عمر المباراة، التي أقيمت على ملعب الإمارات. واستعاد مارتينيلي سكة التألق بعد موجة الانتقادات التي طاولته، خصوصاً خلال انطلاق البريمييرليغ، إذ بدا اللاعب في بعض اللحظات متردداً في اتخاذ القرارات الهجومية، ما أثار تساؤلات حول انخفاض مستواه مقارنة بالموسم السابق. وسجل مارتينيلي هدفاً في لقاء اليوم، بعد أن أحرز هدفاً وقدم تمريرة حاسمة خلال لقاء أثليتك بلباو الأخير، في دوري أبطال أوروبا.

ويُعرف عن مارتينيلي اجتهاده وقدرته على تنفيذ تعليمات المدرب والعمل الدفاعي، وهو ما جعله الخيار المفضل لميكيل أرتيتا، الذي زج به بديلاً في لقاء السيتي عند الدقيقة 80 من المواجهة. وبحسب شبكة "بي بي سي"، فقد سجل مارتينيلي 10 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة في الموسم الماضي بجميع المسابقات. وأثّر تغيير أسلوب لعب أرسنال إلى طريقة أكثر تحكماً وبناءً منظماً على أداء مارتينيلي، الذي يبرع في اللعب في المساحات المفتوحة.

ويمتد عقد مارتينيلي مع أرسنال لموسمين مع خيار التمديد حتى 2028، ولا يزال يحظى بثقة أرتيتا التي أظهرها بإقحامه أساسياً في مباراتي مانشستر يونايتد وليفربول. وتأمل الجماهير أن يواصل مارتينيلي تألقه، بعد أن سجل 15 هدفاً بالدوري قبل ثلاثة مواسم، ليعود نجم أرسنال المشرق إلى القمة.