مارتينيز وأوناي سيمون.. هل تحسم معركة الحراس نهائي المونديال؟

- معركة حراس المرمى في نهائي كأس العالم 2026 بين إيميليانو مارتينيز وأوناي سيمون تعد محورية، حيث يمكن أن تحدد نتيجة المباراة وهوية البطل في ملعب نيويورك-نيوجيرسي. - أوناي سيمون يتفوق على مارتينيز في نظافة الشباك وتصديات الكرات، حيث حافظ على نظافة شباكه في ست مباريات بنسبة تصديات 90.9%، بينما مارتينيز حافظ على نظافة شباكه في مباراتين فقط بنسبة 56.3%. - إسبانيا تلقت هدفاً واحداً فقط في البطولة، بينما تلقت الأرجنتين سبعة أهداف، مما يبرز قوة دفاع إسبانيا ودور سيمون في تأهلهم للنهائي بتصدياته الحاسمة.

ستكون معركة حراس المرمى مُنتظرة في نهائي كأس العالم 2026 بين إيميليانو مارتينيز حارس الأرجنتين وأوناي سيمون حارس إسبانيا، إذ من الممكن أن يلعب الحارسان دوراً كبيراً في حسم النتيجة النهائية لهذه القمة الكبيرة في ملعب نيويورك-نيوجيرسي وهوية بطل المونديال.

أرقام مارتينيز وأوناي سيمون

يتفوق حارس مرمى منتخب إسبانيا أوناي سيمون (29 سنة) على حارس مرمى منتخب الأرجنتين إيميليانو مارتينيز (33 سنة) على صعيد نظافة الشباك في بطولة كأس العالم 2026، فالحارس الإسباني حافظ على نظافة شباكه في ست مباريات وتلقى هدفاً وحيداً حتى الآن، بينما حافظ حارس منتخب الأرجنتين على نظافة شباكه في مباراتين فقط وتلقت شباكه سبعة أهداف.

في المقابل، يتصدر سيمون قائمة الأكثر تصدياً للكرات في بطولة كأس العالم 2026، إذ بلغت نسبة تصديات حارس مرمى منتخب إسبانيا 90,9%، بينما يحتل مارتينيز المركز الـ25 في الترتيب، بنسبة تصديات بلغت 56.3% فقط في كأس العالم الحالية، وهي الأرقام التي تُظهر الفارق الكبير بين سيمون ومارتينيز، وما يؤكد قوة دفاع منتخب لا فوريا روخا قبل النهائي الكبير.

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وتلقى منتخب إسبانيا هدفاً واحداً في البطولة وكان أمام منتخب بلجيكا في مواجهة الدور ربع النهائي، في المقابل، تلقى منتخب الأرجنتين سبعة أهداف على الشكل التالي: هدف من منتخب الأردن في دور المجموعات، هدفان من منتخب الرأس الأخضر في دور الـ32، هدفان من منتخب مصر في دور الـ16، هدف من منتخب سويسرا في الدور ربع النهائي وهدف من منتخب إنكلترا في نصف النهائي.

ولطالما كانت معركة حراس المرمى في المباريات النهائية مؤثرة في النتيجة النهائية وهوية بطل كأس العالم، إن كان عبر التصديات المُميزة للتسديدات والفرص الخطيرة أو التصدي لركلات الجزاء أو ركلات الترجيح الحاسمة، تماماً مثل ما فعل إيميليانو مارتينيز في نهائي مونديال 2022، عندما تصدى لركلة ترجيح وساهم في تتويج منتخب الأرجنتين، في وقت لعب سيمون دوراً بارزاً في تأهل إسبانيا لنهائي مونديال 2026 بتصدياته القوية أمام منتخب فرنسا في الدور نصف النهائي.