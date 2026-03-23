مارتينيز وأليسون بيكر وحراس آخرون على رادار يوفنتوس

- يوفنتوس يسعى لتعزيز مركز حراسة المرمى استعداداً للموسم المقبل، مع تراجع أداء الحارسين ميكيلي دي غريغوريو وماتيا بيرين، ويهدف لضمان مقعد في دوري أبطال أوروبا. - الإدارة تتابع ستة حراس مرمى لاختيار الأنسب، بينهم ديفيد دي خيا، غيوم ريستيس، غولييلمو فيكاريو، إيميليانو مارتينيز، ماركو كارنيسيكي، وأليسون بيكر، لتعزيز الاستقرار في هذا المركز. - النادي يعيد ترتيب مشروعه الرياضي بالتوازي مع المنافسة المحلية، مع انتظار مصير المدير الفني لوتشانو سباليتي.

يتطلع نادي يوفنتوس الإيطالي إلى تدعيم صفوفه تحضيراً للموسم المقبل، واضعاً مركز حراسة المرمى في صدارة أولوياته، في ظل سعيه لإيجاد حلٍ نهائي لهذا الملف داخل الفريق مع تواضع مستوى الحارس الإيطالي ميكيلي دي غريغوريو (28 عاماً)، وكذلك ماتيا بيرين ابن الـ33 ربيعاً.

ويعمل النادي في الوقت الحالي على إعادة ترتيب مشروعه الرياضي بالتوازي مع المنافسة على ضمان مقعد في دوري أبطال أوروبا في ظل اشتداد المنافسة محلياً، ما يدفع الإدارة إلى التحرك مبكراً لتقوية مراكز محددة، وفي مقدمتها حراسة المرمى التي تُعد من النقاط التي تحتاج إلى تعزيز واضح.

وكشفت صحيفة توتوسبورت الإيطالية السبت، أن إدارة يوفنتوس وضعت قائمة مختصرة تضم ستة أسماء تتابعها عن كثب لاختيار الحارس الأنسب منها خلال فترة الانتقالات المقبلة، في إطار البحث عن عنصر قادر على منح الاستقرار لهذا المركز، مع انتظار مصير المدير الفني الحالي لوتشانو سباليتي بطبيعة الحال.

وتضمّ القائمة كلاً من ديفيد دي خيا (35، فيورنتينا)، والذي يمتلك خبرة كبيرة في عالم كرة القدم بحكم تمثيله أتلتيكو مدريد سابقاً قبل أن يقضي فترة طويلة مع مانشستر يونايتد، والشاب الصاعد غيوم ريستيس (21 عاماً من نادي تولوز)، إلى جانب غولييلمو فيكاريو (29، توتنهام)، والذي يعاني مع فريقه في الدوري الإنكليزي الممتاز، وكذلك بطل العالم 2022 مع منتخب الأرجنتين إيميليانو مارتينيز (33، أستون فيلا)، والمتألق ماركو كارنيسيكي (25، أتالانتا)، والمخضرم أليسون بيكر (33، ليفربول)، والذي سبق له اللعب في الدوري الإيطالي مع روما.