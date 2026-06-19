مارتينيز في مرمى الانتقاد.. تعثر البرتغال ومفاوضات سرية مع نادي رونالدو

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واشنطن

العربي الجديد

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العربي الجديد
مراسل "العربي الجديد" في الكويت
مباشر
19 يونيو 2026   |  آخر تحديث: 01:54 (توقيت القدس)
مارتينيز خلال لقاء البرتغال وجمهورية الكونغو، 17 يونيو 2026 (توربيورن تاندي/Getty)
مارتينيز خلال لقاء البرتغال وجمهورية الكونغو، 17 يونيو 2026 (توربيورن تاندي/Getty)
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- منذ انطلاق كأس العالم 2026، خيبت البرتغال وإسبانيا الآمال بتعادل الأولى مع الكونغو الديمقراطية وفشل الثانية في اختراق دفاع الرأس الأخضر، مما أثار انتقادات تجاه المدرب روبرتو مارتينيز.

- تقارير تشير إلى أن مارتينيز بدأ محادثات مع نادي النصر السعودي، مما قد يثير ضجة كبيرة إذا تم الإعلان عنها خلال البطولة، خاصة مع انتهاء عقده بعد كأس العالم.

- كريستيانو رونالدو لم يسجل في آخر عشر مباريات كبرى، مما زاد من الانتقادات حول أدائه، رغم بقائه في الملعب بقرار من مارتينيز.

منذ انطلاق منافسات كأس العالم 2026، حققت معظم المنتخبات المرشحة للفوز التوقعات، باستثناء البرتغال وإسبانيا. وفشل المنتخب الإسباني "لاروخا" في اختراق دفاع الرأس الأخضر (0-0)، بينما تعادل منتخب البرتغال مع جمهورية الكونغو الديمقراطية (1-1)، ليتعرّض المدرب روبرتو مارتينيز لسلسلة من الانتقادات، التي قد تزداد حدّتها في الفترة المقبلة.

وبينما يُعتبر رحيله بعد بطولة كأس العالم 2026 أمراً محسوماً (ينتهي عقده مع رفاق رونالدو)، أفادت تقرير لشبكة "أر أم سي" الفرنسية، الخميس، أن المدرب الإسباني يتفاوض بالفعل مع أحد الأندية. وبين التقرير أن مارتينيز بدأ محادثات مع النصر السعودي، نادي كريستيانو رونالدو، حتى قبل انطلاق البطولة.

وبينما يحق للمدرب القيام بذلك، فإن الإعلان عن هذه المحادثات خلال كأس العالم 2026 سيثير ضجة كبيرة، تماماً كما هو الحال مع احتمال إشرافه مستقبلاً على تدريب نادي رونالدو، اللاعب الذي لم يقدم ما هو منتظر منه في لقاء الكونغو الديمقراطية، لكنه مع ذلك بقي على أرض الملعب بقرار من مدربه.

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وعانى رونالدو كثيراً في المواجهة، إذ لم يُسدد سوى ثلاث كرات وجميعها خارج إطار المرمى، الأمر الذي رفع من مستوى الانتقادات تجاهه حول مساهمته مع منتخب البرتغال مؤخراً، خصوصاً أن "الدون" لم يُسجل أي هدف في آخر عشر مباريات في البطولات الكبرى (كأس العالم واليورو)، منذ هدفه الوحيد الذي سجله أمام غانا في مونديال 2022.

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