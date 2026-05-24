- إيميليانو مارتينيز، حارس مرمى أستون فيلا، خاض المباراة النهائية للدوري الأوروبي ضد فرايبورغ الألماني بإصبع مكسور، ونجح في الحفاظ على نظافة شباكه، مما ساهم في تتويج فريقه باللقب الأوروبي. - مارتينيز، الذي تُوج مع الأرجنتين بلقب كأس العالم 2022، وصف تجربته المؤلمة قائلاً إنه لم يسبق له أن كُسر إصبعه، لكنه واجه التحدي بشجاعة خلال المباراة. - رغم إصابته، من المتوقع أن يظل مارتينيز الحارس الأساسي لمنتخب الأرجنتين في تصفيات كأس العالم 2026.

كشف حارس مرمى نادي أستون فيلا الإنكليزي الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز (33 سنة) عن مفاجأة صادمة حصلت معه في المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي خلال مواجهة فريق فرايبورغ الألماني، والتي هي بمثابة قصة قتال وكفاح حتى نهاية القمة.

ونشر موقع قناة "إي إس بي إن" الأميركية، الأحد، تفاصيل مُرعبة تخصُ حارس مرمى نادي أستون فيلا الإنكليزي الأرجنتيني إيميليانو مارتينيز الذي تبين أنه خاض المباراة النهائية لبطولة الدوري الأوروبي أمام فرايبورغ الألماني وهو مصاب بكسر في إصبعه، ومع ذلك، نجح في الحفاظ على نظافة شباكه حتى صافرة النهاية، مساهماً في تتويج فريقه الإنكليزي باللقب الأوروبي.

ووصف مارتينيز الذي تُوج مع منتخب الأرجنتين بلقب بطولة كأس العالم 2022، في حديث لموقع "إي إس بي إن" الأميركية الوضعية التي كان عليها في المباراة قائلاً: "لعبت بإصبع مكسور وفي كل مرة كنت أمسك الكرة، كان إصبعي يذهب في الاتجاه الآخر، لم يسبق لي أن كُسر إصبعي، ولكن هذه أمور ممكن أن تحدث معك خلال مسيرتك في كرة القدم"، وهذه التفاصيل حصلت في المواجهة التي جمعت الفريقين يوم الأربعاء الماضي بتاريخ 21 مايو/أيار الحالي.

وتأتي إصابة كسر الإصبع في وقت صعب جداً، حيثُ يتحضر منتخب الأرجنتين لخوض منافسات بطولة كأس العالم 2026، ويُعد مارتينيز الحارس الأساسي للمنتخب الذي تُوج بلقب مونديال قطر 2022، ولعب حارس أستون فيلا آنذاك دور البطل للمساهمة بشكل مباشر في رفع لقب المونديال في النهاية، ولكن من المتوقع ألا يغيب مارتينيز عن التشكيلة الأساسية لمنتخب "الألبيسيليستي".