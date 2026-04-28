مارتشينياك يعترف بهفوة تحكيمية لصالح برشلونة في دوري الأبطال

في واقعة أعادت الجدل حول التحكيم في كرة القدم الأوروبية، دافع الحكم البولندي شيمون مارتشينياك (45 عاماً)، عن قراراته خلال مواجهة نصف نهائي دوري أبطال أوروبا بين إنتر ميلان وبرشلونة، والتي انتهت بنتيجة 4-3 لمصلحة الفريق الإيطالي، بعد وقت إضافي في مايو/أيار 2025.

وجاءت هذه التصريحات خلال لقاء جمعه بأحد جماهير برشلونة في بولندا، حيث وجّه الأخير انتقادات مباشرة لأداء الحكم في تلك المباراة التي شهدت أحداثاً مثيرة وقرارات تحكيمية جدلية، ليردّ مارتشينياك على الانتقادات بهدوء، موضحاً أنه، من وجهة نظره، ارتكب في البداية أخطاء اعتُبرت لصالح الفريق الكتالوني، قبل أن يتدخل حكم الفيديو المساعد (الفار) لتصحيحها.

وأشار الحكم، بحسب موقع "أر أم سي" الفرنسي، اليوم الثلاثاء، إلى حالتين تحديداً، الأولى تتعلق بركلة جزاء لصالح إنتر ميلان بعد تدخل على لاوتارو مارتينيز لم يحتسبها في البداية، والثانية ركلة جزاء احتُسبت لبرشلونة أمام هنريك مخيتاريان، قبل أن يتم تعديل القرار إلى ركلة حرة، بعد مراجعة تقنية الفيديو التي أثبتت أن المخالفة كانت خارج منطقة الجزاء.

وأكد مارتشينياك أن جميع قراراته تم تصحيحها من قبل تقنية الفيديو، مضيفاً: "إذا كنا صادقين، فقد تم تصحيح قراراتي في كلا الاتجاهين، وهذه هي كرة القدم". وخلال الحوار، شهد الموقف لحظة مفاجئة حين عرض المشجع دفع مبلغ مالي مقابل احتساب ركلة جزاء لصالح برشلونة، وهو ما رفضه الحكم بشكل قاطع وغادر بعدها الحوار. وكانت المباراة التي أثارت هذا الجدل قد شهدت انتقادات واسعة من جانب الجهاز الفني لبرشلونة بقيادة هانسي فليك، إضافة إلى لاعبين وإعلام كتالوني، بسبب عدد من القرارات التحكيمية التي اعتُبرت مؤثرة في النتيجة النهائية.