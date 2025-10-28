ماراكانا للبيع... معقل كرة القدم البرازيلية وتاريخها في المزاد

- تواجه مدينة ريو دي جانيرو أزمة مالية حادة، مما دفعها لبيع ملعب ماراكانا الأسطوري لتخفيف ديونها البالغة 1.89 مليار يورو، حيث تكلف صيانته 160 ألف يورو لكل مباراة. - يُعتبر بيع ماراكانا خطوة اقتصادية ضرورية، رغم محاولات سابقة لبيعه باءت بالفشل بسبب المعارضة الشعبية، ويُعد الملعب رمزاً تاريخياً لكرة القدم البرازيلية. - شهد ماراكانا لحظات تاريخية في كرة القدم، منها نهائي كأس العالم 1950، ورغم تجديده في 2014، لم يتمكن من الحفاظ على مكانته بسبب الأعباء المالية.

تفتح مدينة ريو دي جانيرو صفحة جديدة من تاريخها الرياضي، بعدما قرّرت بيع أحد أبرز رموز كرة القدم العالمية، الملعب الأسطوري ماراكانا، وجاء هذا القرار نتيجة الأزمة المالية التي تعاني منها المدينة، وعجزها عن تسديد ديونها الضخمة تجاه الحكومة الفيدرالية، ليتحول معقل كرة القدم البرازيلية الذي شكّل لسنوات وجدان منتخب السامبا، إلى أصل تجاريّ معروض في المزاد العلني.

وأكد رئيس اللجنة البرلمانية في الولاية، رودريغو أموريم، في تصريحات صحافية نقلها موقع واست فرانس، اليوم الثلاثاء، أن بيع ماراكانا ضرورة اقتصادية لا مفرّ منها، قائلاً إنّ الحكومة تنفق ثروةً في صيانته تقدَّر بنحو 160 ألف يورو في كل مباراة. وتبلغُ ديون ريو دي جانيرو، التي يجب سدادها قبل عام 2026، حوالى 1.89 مليار يورو، ما يجعل بيع الملعب والمجمع الرياضي المجاور له، المعروف باسم "ألدايا ماراكانا"، خياراً عملياً لتخفيف العبء المالي الهائل.

ويُعيد هذا القرار ذكرياتٍ تعود إلى عام 2011، حين حاول رجل الأعمال البرازيلي إيكي باتيستا شراء الملعب قبل استضافة كأس العالم 2014، لكنّ الصفقة لم تكتمل حينها بفعل المعارضة الشعبية الواسعة، التي حاربت من أجل الحفاظ على التاريخ ملكاً مشتركاً للجميع.

ويحمل ماراكانا إرثاً لا يضاهيه أي ملعب آخر في العالم، فقد شهد هذا الصرح لحظات صنعت مجد اللعبة، وأخرى تركت أحزاناً، أبرزها نهائي كأس العالم 1950 حين امتلأت مدرجاته بـ173 ألف متفرج لمشاهدة سقوط المنتخب البرازيلي أمام أوروغواي في ما سُمي لاحقاً بـ"ماراكاناسو".

وتُعدّ النسخة الأخيرة من تجديد الملعب، التي أُنجزت عام 2014 استعداداً للمونديال، محاولةً لإنقاذه من الشيخوخة، إذ تم تقليص سعته إلى 78 ألف متفرج وتحديث مرافقه بالكامل، إلا أن ذلك لم يشفع للملعب الأسطوري بالحفاظ على مكانته، فقد نجحت الديون في ما فشلت فيه كل المحاولات السابقة.